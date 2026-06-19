Új szabályt vezetett be az EU, mostantól könnyebb lesz visszakérni a pénzünket

Június 19. péntektől minden webshopnak kötelező lesz elektronikus elállási lehetőséget biztosítania a fogyasztóknak, ami jelentősen megkönnyítheti a vásárlóknak pénzük visszaigénylését. Korábban, ha egy online vásárlás után meggondoltuk magunkat, sok esetben az áruház weboldalán hosszassan kellett keresegélnünk, mire megtaláltuk, milyen úton állhatunk el a vásárlástól, ez viszont most megváltozik.

A vásárlókat eddig is megillette a legtöbb online rendelés esetén a 14 napos elállási jog, ezért az új szabály nem teremt új jogosultságot. A változás lényege, hogy a fogyasztók mostantól egy könnyen elérhető online felületen is jelezhetik elállási szándékukat, anélkül hogy ügyfélszolgálati elérhetőségeket kellene keresniük vagy külön nyilatkozatokat kellene küldeniük

– fogalmazott Kulcsár István Róbert, a Shoprenter társalapítója és vezető tanácsadója a vállalat közleményében.

A változást az Európai Unió fogyasztóvédelmi szabályainak módosítása írja elő. Az intézkedés nem módosítja a fogyasztók jogait, csupán egyszerűbbé teszi azok gyakorlását a digitális térben, hogy a vásároló ugyanolyan egyszerűen tudjon elállni egy online szerződéstől, mint amilyen egyszerűen megkötötte azt.

Az új előírás alapján a webshopoknak olyan online funkciót kell biztosítaniuk, amelyen keresztül a vásárló elektronikusan benyújthatja az elállási nyilatkozatát. A rendszernek alkalmasnak kell lennie az azonosításhoz szükséges adatok, például a rendelési szám és az e-mail-cím fogadására, a kereskedőnek pedig vissza kell igazolnia a nyilatkozat beérkezését.

A jogszabály azt nem határozza meg, hogy ez pontosan milyen formában jelenjen meg. Egyes webáruházak külön menüpontot hozhatnak létre az elállás kezdeményezésére, mások online űrlapot vagy ügyfélfiókból elérhető megoldást alkalmazhatnak. A lényeg, hogy a fogyasztó gyorsan és egyértelműen megtalálja az elállási lehetőséget.

Az új szabályokat a tagállamoknak 2026. június 19-től kell alkalmazniuk.

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