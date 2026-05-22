Különleges fotókat készített az arany aszteroida felé tartó űrszonda

Május 15-én elhaladt a Mars mellett a Psyche űrszonda, és eközben páratlan képeket készített a vörös bolygóról. A NASA beszámolója szerint az eszköz 4 609 kilométerre közelítette meg az égitest felszínét, útban a célállomását jelentő aszteroida felé.

5 fotó

A Psyche űrszondát még 2023 oktoberében bocsátották fel azzal céllal, hogy ellátogasson a 16 Psyche jelű aszteroidához. Ez a kisbolygó a szakértők feltételezése szerint rendkívül értékes fémekből állhat – feltehetőleg főleg vasból, nikkelből és aranyból. További különlegessége, hogy egy mára megsemmisült bolygócsíra magjának darabja lehet. Ha ez igaz, akkor bepillantást engedhet abba, milyen lehet a Földhöz hasonló kőzetbolygók magja, vizsgálata ezért tudományos szempontoból rendkívül fontos.

A 16 Psyche a Mars és a Jupiter közötti aszteroidaövben található, átlagos távolsága a Földtől mintegy 500 millió kilométer. Ahhoz, hogy az űrszonda ilyen messzire juthasson, gravitációs hintamanővert kellett végrehajtania a Mars segítségével, vagyis a bolygó mellett elhaladva, annak gravitációs mezejét kihasználva növelte meg gyorsaságát, és állította magát irányba. Most már egyenesen az aszteroida felé tart, ahová 2029 nyarán érkezhet meg, előtte viszont megajándékozta földet néhány különleges fotóval. Kihasználva, hogy a manőver során közel kellett kerülnie a Marshoz, fényképeket készített t égitestről, méghozza egy nem mindennapi szemszögből.

A Psyche űrszonda ugyanis olyan szögből közelítette meg a bolygót, amelyből a Mars egy vékony sarlónak látszott. Ám amikor elérte legközelebbi pontját az égitesthez, már a nappali fényben örökíthette meg a felszínt.

Több ezer képet készítettünk a bolygó felszínéről és légköréről, amelyek segítségével lehetőségünk nyílt bekalibrálni az űrszonda műszereit, mielőtt megérkezne az aszteroidához

– árulta el Jim Bell, a Psyche küldetés műszaki munkatársa.

Amikor a szonda 2029 augusztusában elére a kisbolygót, a tervek szerint pályára áll körülötte, onnan vizsgálja meg a mintegy 280 kilométer széles égitestet.