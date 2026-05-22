Buddhista templomok fogadják be a BTS-rajongókat Puszanban

Buddhista templomokban szállhatnak meg a BTS-rajongók a dél-koreai Puszanban. A helyi állami médiára hivatkozva az Independent azt írja, a zenekar fellépéseinek idejére az egekbe szöktek a szállások árai, ezért jóval olcsóbb opcióként a buddhista templomok kínálnak szállást.

Dél-Korea második legnagyobb városában két koncertet is ad a zenekar június 12-én és 13-án, hatalmas az érdeklődés a négy év után ismét turnézó K-popformáció iránt. A szállások átlagosan 2,4-szer drágábbak erre a két dátumra, éppen ezért kínálnak élhetőbb opciót a buddhista templomok.

Az ún. temple stay nevű, egész Dél-Koreára kiterjedő kulturális akciót elsőként még a focivébé miatt vezették be 2002-ben, amikor megnyitották a templomokat a látogatók előtt, ám olyan népszerű lett a kezdeményezés, hogy azóta is nyitva áll a lehetőség az érdeklődők előtt.

A koncertek kapcsán az állami médiaügynökség közölte, hogy Puszan mellett Cshangvon, Jangszan és Mirjang városokban is megnyilnak a buddhista templomok, hogy elszállásolhassák a látogatókat.

Reméljük, hogy megoszthatjuk a templomaink nagylelkűségét és vendégszerető szellemét, ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a látogatók meleg emlékekkel távozzanak Puszanból

– állt a Koreai Buddhista Kulturális Testület közleményében.

A világ egyik legnépszerűbb K-pop együttese négy év kihagyás után tért vissza, amire azért volt szükség, mert a tagok közül többen a kötelező katonai szolgálatukat teljesítették. Az utolsó két tag, RM és V tavaly június elején szerelt le, amit követően a BTS mögött álló menedzsmentügynökség, a Hybe székháza előtt összegyűlve ünnepeltek a rajongók, az épületre pedig a „we are back”, azaz „visszatértünk” feliratú molinót feszítették ki. Nem sokkal később bejelentették, hogy jön az új album, egy visszatérő koncert, majd egy világkörüli turné, amely során 23 ország 34 városában adnak majd 82 koncertet.

A BTS visszatérése nemcsak Puszanban borította fel a mindennapokat, Szöulban például minden róluk szólt a városban a koncert előtt: