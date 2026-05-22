muzsikabts
Kultúra

Buddhista templomok fogadják be a BTS-rajongókat Puszanban

BTS
Handout / BIGHIT MUSIC and NETFLIX / AFP
admin Polák Zsóka
2026. 05. 22. 14:56
BTS
Handout / BIGHIT MUSIC and NETFLIX / AFP
Nagyon megdrágultak a szállások a koncertek idejére, a buddhisták segítenek a rajongókon.

Buddhista templomokban szállhatnak meg a BTS-rajongók a dél-koreai Puszanban. A helyi állami médiára hivatkozva az Independent azt írja, a zenekar fellépéseinek idejére az egekbe szöktek a szállások árai, ezért jóval olcsóbb opcióként a buddhista templomok kínálnak szállást.

Dél-Korea második legnagyobb városában két koncertet is ad a zenekar június 12-én és 13-án, hatalmas az érdeklődés a négy év után ismét turnézó K-popformáció iránt. A szállások átlagosan 2,4-szer drágábbak erre a két dátumra, éppen ezért kínálnak élhetőbb opciót a buddhista templomok.

Az ún. temple stay nevű, egész Dél-Koreára kiterjedő kulturális akciót elsőként még a focivébé miatt vezették be 2002-ben, amikor megnyitották a templomokat a látogatók előtt, ám olyan népszerű lett a kezdeményezés, hogy azóta is nyitva áll a lehetőség az érdeklődők előtt.

A koncertek kapcsán az állami médiaügynökség közölte, hogy Puszan mellett Cshangvon, Jangszan és Mirjang városokban is megnyilnak a buddhista templomok, hogy elszállásolhassák a látogatókat.

Reméljük, hogy megoszthatjuk a templomaink nagylelkűségét és vendégszerető szellemét, ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a látogatók meleg emlékekkel távozzanak Puszanból

– állt a Koreai Buddhista Kulturális Testület közleményében.

A világ egyik legnépszerűbb K-pop együttese négy év kihagyás után tért vissza, amire azért volt szükség, mert a tagok közül többen a kötelező katonai szolgálatukat teljesítették. Az utolsó két tag, RM és V tavaly június elején szerelt le, amit követően a BTS mögött álló menedzsmentügynökség, a Hybe székháza előtt összegyűlve ünnepeltek a rajongók, az épületre pedig a „we are back”, azaz „visszatértünk” feliratú molinót feszítették ki. Nem sokkal később bejelentették, hogy jön az új album, egy visszatérő koncert, majd egy világkörüli turné, amely során 23 ország 34 városában adnak majd 82 koncertet.

A BTS visszatérése nemcsak Puszanban borította fel a mindennapokat, Szöulban például minden róluk szólt a városban a koncert előtt:

Kapcsolódó
Négy év után újra koncertet ad a BTS, megáll az élet aznap Szöulban
Több mint negyedmillió embert várnak aznap a fővárosba.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Az imaterembe költözhet a sajtó a Parlamentben, hogy az újságírók az ülésteremhez közelebb legyenek
Alig kezdődött el a parlamenti munka, a Fidesz máris végrehajtott egy sor cserét a bizottságokban
Erős Antónia: Este nyolckor hazamegyek, ne kelljen még egy háromfogásos vacsorát összedobnom
Róna Péter: Sulyok Tamás a Fidesz-szabályai alapján is leváltható
„Elképzelhetetlen lett volna” – megszólal Sólyom László volt munkatársa Novák Katalin és Kónya Endre kegyelmi ügyéről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik