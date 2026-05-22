isaszegjárványsertéspestissertésállomány
Belföld

Sertéspestis ütötte fel a fejét Isaszegen

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 05. 22. 14:59
Adrián Zoltán / 24.hu
Vaddisznókban azonosították a betegséget Isaszeg környékén – az állattartókat a járvány elleni védekezésre kérik.

Isaszeg is az afrikai sertéspestis (ASP) betegség által fertőzött terület lett a Gödöllői Járási Főállatorvosi Hivatal és a Pest Vármegyei Helyi Járványvédelmi Központ tájékoztatása alapján – adta hírül Isaszeg Város Önkormányzata Facebookon.

Az emberre veszélytelen betegség vaddisznókat fertőzött meg a területen, és a sertésállományokra nézve rendkívül ragályos. Ezért a sertéstartókat arra kérik, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a sertésállományuknál minimalizálják a fertőződés veszélyét. Ehhez az alábbi, járványügyi követelményeket is tartalmazó tájékoztatót tették közzé a város honlapján.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Az imaterembe költözhet a sajtó a Parlamentben, hogy az újságírók az ülésteremhez közelebb legyenek
Alig kezdődött el a parlamenti munka, a Fidesz máris végrehajtott egy sor cserét a bizottságokban
Erős Antónia: Este nyolckor hazamegyek, ne kelljen még egy háromfogásos vacsorát összedobnom
Róna Péter: Sulyok Tamás a Fidesz-szabályai alapján is leváltható
„Elképzelhetetlen lett volna” – megszólal Sólyom László volt munkatársa Novák Katalin és Kónya Endre kegyelmi ügyéről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik