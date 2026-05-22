Sertéspestis ütötte fel a fejét Isaszegen

Isaszeg is az afrikai sertéspestis (ASP) betegség által fertőzött terület lett a Gödöllői Járási Főállatorvosi Hivatal és a Pest Vármegyei Helyi Járványvédelmi Központ tájékoztatása alapján – adta hírül Isaszeg Város Önkormányzata Facebookon.

Az emberre veszélytelen betegség vaddisznókat fertőzött meg a területen, és a sertésállományokra nézve rendkívül ragályos. Ezért a sertéstartókat arra kérik, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a sertésállományuknál minimalizálják a fertőződés veszélyét. Ehhez az alábbi, járványügyi követelményeket is tartalmazó tájékoztatót tették közzé a város honlapján.