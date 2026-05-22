Óriási állami támogatást kapott az Orbán-kormánytól a Mol tiszaújvárosi üzeme

Pénteken reggel robbanás történt a tiszaújvárosi Mol Petrolkémia Zrt. területén, a vegyipari komplexum Olefin-1 üzemében egy tervezett, nagy leállással járó karbantartás utáni újraindításkor. A baleset egy pirogáz benzin vezetéknél történt a katasztrófavédelem információi szerint. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy az üzem indításakor robbant fel egy kompresszor, jelenleg az egység oltása folyamatban van.

A katasztrófa során egy ember a helyszínen életét veszítette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter később azt közölte, hogy egy fő súlyos, életveszélyes légúti égési sérülést, további hét fő pedig könnyebb égési sérüléseket szenvedett. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációt nem mért. A Mol Nyrt. sajtóosztályától lapunk megkeresésére elmondták: a baleset körülményeit szakértők vizsgálják, de bővebb információval csak a későbbiekben tudnak szolgálni. Hasonló visszajelzést kaptunk a vegyész szakszervezet (VDSZ) elnökétől Székely Tamástól is.

A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset, ezt is megerősítette Fülöp György tiszaújvárosi polgármester is.

Fontos hangsúlyozni, hogy a baleset Magyarország üzemanyagellátására nincs hatással, mivel a Mol Petrolkémia tevékenysége nem kapcsolódik a kőolaj-finomításhoz.

Az egykori Tiszai Vegyi Kombinát (TVK) 2015 óta működik Mol Petrolkémia Zrt. néven a Mol-csoport 100 százalékos tulajdonú leányvállalataként. A vegyipari óriásüzem Kelet-Közép-Európa egyik piacvezető poliolefin-gyártójaként alapvető műanyag-alapanyagokat (polietilént és polipropilént) állítanak elő.

A Mol Petrolkémia egyik kulcsfontosságú technológiai egységét képezi az Olefin-1, ahol a baleset történt.