balesetmolmol-petrolkémiatiszaújváros
Gazdaság

Óriási állami támogatást kapott az Orbán-kormánytól a Mol tiszaújvárosi üzeme

Szajki Bálint / 24.hu
admin K. Kiss Gergely
2026. 05. 22. 14:57
Szajki Bálint / 24.hu
Az egyik legveszélyesebb petrolkémiai technológiát alkalmazza a tiszaújvárosi Mol-komplexum Olefin-1 üzeme, a péntekihez hasonló erejű baleset más EU-országokban két ízben is történt az elmúlt bő egy évtizedben, igaz halálos áldozat nélkül. A Mol 2016-os stratégiaváltása nyomán több tíz- illetve százmilliárdos beruházásokat eszközölt a tiszaújvárosi üzemben, ezek azonban nem érintették az Olefin-1-et, ahol korszerűsítés, és élettartam-meghosszabbítás történt az elmúlt években.

Pénteken reggel robbanás történt a tiszaújvárosi Mol Petrolkémia Zrt. területén, a vegyipari komplexum Olefin-1 üzemében egy tervezett, nagy leállással járó karbantartás utáni újraindításkor. A baleset egy pirogáz benzin vezetéknél történt a katasztrófavédelem információi szerint. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy az üzem indításakor robbant fel egy kompresszor, jelenleg az egység oltása folyamatban van.

A katasztrófa során egy ember a helyszínen életét veszítette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter később azt közölte, hogy egy fő súlyos, életveszélyes légúti égési sérülést, további hét fő pedig könnyebb égési sérüléseket szenvedett. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációt nem mért. A Mol Nyrt. sajtóosztályától lapunk megkeresésére elmondták: a baleset körülményeit szakértők vizsgálják, de bővebb információval csak a későbbiekben tudnak szolgálni. Hasonló visszajelzést kaptunk a vegyész szakszervezet (VDSZ) elnökétől Székely Tamástól is.

Szajki Bálint / 24.hu Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a tiszaújvárosi MOL Petrolkémia Zrt. területén.

A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset, ezt is megerősítette Fülöp György tiszaújvárosi polgármester is.

Fontos hangsúlyozni, hogy a baleset Magyarország üzemanyagellátására nincs hatással, mivel a Mol Petrolkémia tevékenysége nem kapcsolódik a kőolaj-finomításhoz. 

Az egykori Tiszai Vegyi Kombinát (TVK) 2015 óta működik Mol Petrolkémia Zrt. néven a Mol-csoport 100 százalékos tulajdonú leányvállalataként. A vegyipari óriásüzem Kelet-Közép-Európa egyik piacvezető poliolefin-gyártójaként alapvető műanyag-alapanyagokat (polietilént és polipropilént) állítanak elő.

A Mol Petrolkémia egyik kulcsfontosságú technológiai egységét képezi az Olefin-1, ahol a baleset történt.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Az imaterembe költözhet a sajtó a Parlamentben, hogy az újságírók az ülésteremhez közelebb legyenek
Alig kezdődött el a parlamenti munka, a Fidesz máris végrehajtott egy sor cserét a bizottságokban
Erős Antónia: Este nyolckor hazamegyek, ne kelljen még egy háromfogásos vacsorát összedobnom
Róna Péter: Sulyok Tamás a Fidesz-szabályai alapján is leváltható
„Elképzelhetetlen lett volna” – megszólal Sólyom László volt munkatársa Novák Katalin és Kónya Endre kegyelmi ügyéről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik