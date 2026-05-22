Tényleg kitörhet egy szupervulkán Európában?

Éveken belül jelentős átalakuláson fog átesni a Nápoly melletti Campi Flegrei nevű vulkáni terület, egy megjelenésre váró tanulmány szerint. A hazai és külföldi sajtóban ennek kapcsán már megjelent a hír, miszerint „Európa egyetlen szupervulkánja” hamarosan kitörhet. A 24.hu Dr. Harangi Szabolcs vulkanológust kérdezte arról, hogy mennyi ebben az igazság.

A Campi Flegrei egy több mint 150 négyzetkilométeren elterülő kalderavulkán. Ez azt jelenti, hogy nem egy nagy hegyet kell elképzelnünk, kráterrel a tetején – ez a vulkán az avatatlan szem számára egyáltalán nem látható.

A kaldera egy olyan vulkáni forma, amely nem magasba emelkedő vulkánt jelent, hanem egy mélyedést. Ez a mélyedés egy hatalmas robbanásos vulkánkitörés során alakul ki, és óriási, akár több 10 kilométer átmérőjű és 1 kilométer mély is lehet

– magyarázta el Harangi Szabolcs lapunknak.

Hatalmas méretei ellenére az ember jellemzően nem veszi észre, hiszen sok esetben tó képződik benne, ráadásul idővel feltöltődik vulkáni anyagokkal. A Campi Flegrei kalderavulkánt tulajdonképpen egy öböl, a Nápoly közelében található Pozzuoli-öböl rejti, amely peremén számos település található, összesen mintegy félmillió lakossal.

Tényleg szupervulkán lapul Olaszországban?