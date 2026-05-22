Beálltak az autópályák a hosszú hétvége kezdetén

Országszerte nehéz a haladás az autópályákon és főbb útvonalakon. Az ünnepi hosszú hétvége miatt a közkedvelt nyaraló- és kirándulóhelyekhez, valamint a jelentősebb turisztikai célpontokhoz vezető útvonalakon érdemes hosszabb menetidővel számolni – írja az Útinform.

Többfelé balesetek is nehezítik a közlekedést.

Az M0-s autóút déli szektorában, az M5-ös autópálya felé, Szigetszentmiklós térségében baleset történt. A 20-as km-nél a két belső sávot lezárták, a forgalom csak egy sávon halad. A torlódás közel 10 km-es.

Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a külső sávban kamionok okoznak torlódást, mely Tatától kezdődően, a 70-es km-től a 20-es km-ig tart. A forgalom főleg a főbb csomópontoknál lassul.

Az M3-as autópálya Budapest felé tartó oldalán, Hatvan térségében az 54-es kilométernél kigyulladt egy jármű. Emiatt az autópályát lezárták, aki teheti az a 3-as főút felé kerülhet. Ugyanitt, az erős szél miatt Hajdúnánás és Nyíregyháza között, a 208-as km környékén porátfúvásra kell számítani.

Elesett az M5-ös autópálya is: Szeged felé, Inárcs térségében egy személygépkocsi árokba hajtott, emiatt a 34-es km-nél a külső sávot lezárták. A torlódás 5 km-es.