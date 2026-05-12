Beperelték a Netflixet, mert titokban árulta a felhasználók adatait

Ken Paxton texasi főügyész.
Anna Moneymaker / Getty Images
2026. 05. 12. 09:53
Texas állam beperelte a Netflixet, amiért a platform állítólag a felhasználók tájékoztatásta nélkül gyűjtötte és árusította ki adataikat. Ken Paxton texasi főügyész szerint a cég több milliárd dollárt kereshetett ezzel az illegális tevékenységgel – írja a Guardian.

Paxton arról beszélt, a Netflix éveken át hamisan állította, hogy nem gyűjti és osztja meg harmadik felekkel ügyfelei adatait, pedig valójában reklámcégek és adatbrókerek számára értékesítette azokat. Az ügyész emellett azzal is vádolja a vállalatot, hogy szándékosan addiktívre tervezte platformját. Olyan módszerekkel veszi rá a felhasználókat a további sorozatnézésre, mint az automatikus lejátszás funkció, amely egy műsor végével elindít egy teljesen másikat.

A vádirat szerint a Netflix 2020-ban kijelentette, hogy semmilyen adatot nem gyűjt, és elhatárolta magát az olyan vállalatoktól, mint a Google az Amazon vagy a Facebook, amelyek köztudottan kereskednek felhasználói adatokkal.

A Netflix célja egyszerű és jövedelmező: a képernyőhöz szögezi a gyerekeket és a családokat, majd betakarítja és pénzzé teszi adataikat. Amikor Netflixet nézel, a Netflix is figyel téged

– olvasható a keresetben.

A főügyész azt szeretné elérni, hogy a vállalat törölje az eddig illegálisan begyűjtött felhasználói adatokat, és fizessen szabálysértésenként akár 10 ezer dolláros bírságot.

Az elmúlt időszakban több amerikai állam is pert indított nagy techcégek ellen, idén márcusban például a Los Angeles-i bíróság mondta ki, hogy a Meta és a Google szándékosan függőséget okozó termékeket fejleszt. Kalifornia állam ezzel több ezer hasonló eljárásnak nyitott ajtót, amelyekről még ebben a naptári évben döntés születhet.

