Tech

Ijesztő mellékhatást találtak a népszerű súlycsökkentő szerekneknél

Lányi Örs
2026. 04. 30. 11:01
Ozempic fogyasztószer illusztráció.

Rengetegen használják már napjainkban az Ozempic és a Wegovy – eredetileg a 2-es típusú diabétesz kezelésére kifejlesztett – testsúlycsökkentő gyógyszereket. Egy, a közelmúltban közzétett tanulmány azonban rámutatott, hogy a népszerű gyógyszerek magukban hordozhatják a szemszélütésként is emlegetett iszkémiás optikus neuropátia (ION) kockázatát – írja a Live Science.

Ez egy nagyon hirtelen és fájdalommentes módja a látás elvesztésének. Az egyik vagy akár mindkét szemnél is jelentkezhet egyszerre, lényegében a szem ereinek elzáródása miatt

– mondta Barbara Pierscionek, a brit Ruskin Egyetem kutatási és innovációs dékánhelyettese.

Egyelőre nincs ok a pánikra

A 2017 decembere és 2024 decembere között benyújtott, 31 774 darab mellékhatásról szóló jelentés között 3070-et a Wegovy-nak, 20 608-at pedig az Ozempic-nek tulajdonítottak. Előbbi esetében 28 alkalommal merült fel az ION veszélye, míg az Ozempic-jelentések közül 47-ben.

A szakértők szerint azonban a Wegovy-felhasználóknak egyelőre nem kell pánikolniuk, a gyógyszer és a szemszélütés közötti összefüggés ugyanis egyelőre nem teljesen bizonyított, és az előfordulás is rendkívül alacsony.

A British Journal of Ophthalmology című folyóiratban márciusban publikált tanulmányban az ION a Wegovy szedése során mellékhatásokról beszámoló betegek kevesebb mint 1 százalékánál fordult elő.

Mivel az ION ilyen ritka, a kockázatok nem haladják meg a szemaglutid előnyeit – jelentette ki Dr. Amanda Adler, az Oxfordi Egyetem cukorbeteg-gyógyászati professzora. A Wegovyt és az Ozempicet használókat azonban arra kérték, hogy „sürgősen forduljanak orvoshoz, ha látásuk romlik”.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Mészáros cégcsoportjának vezetője: Nyugodtan rám lehet rúgni az ajtót, de egyszerűbb, ha kopogtatnak
Kvíz: mennyit tudsz Az ördög Pradát visel 1. részéről?
A hónap utolsó napján bal lábbal kelt fel a forint
Elutasították Delhusa Gjon 2,5 milliós keresetét Újbuda alpolgármestere ellen
Lázár János
Lázár János: Nagy vereséget szenvedtünk, a vezetésnek két felelőssége van
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik