Négyszer gyorsabban híznak vissza azok, akik fogyasztószereket használnak

Egy mérföldkőnek nevezett tanulmány szerint azok, akik abbahagyják az Ozempichez és a Wegovyhoz hasonló fogyókúrás injekciók szedését, kevesebb mint két éven belül újra fel fogják szedni az eredetileg leadott súlyt – írja a Guardian.

A GLP-1 agonistákként ismert fogyókúrás gyógyszereket eredetileg cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, és a glukagonszerű peptid (GLP) 1 hormon utánzásával működnek, ami segít a teltségérzet elérésében. Az Oxfordi Egyetem tudósai által vezetett és a BMJ tudományos szaklapban publikált tanulmány 37 meglévő, fogyókúrás gyógyszerekkel kapcsolatos vizsgálat áttekintését foglalta magában, összesen 9341 résztvevő bevonásával. A fogyókúrás kezelés átlagos időtartama 39 hét volt, míg az átlagos követési időszak 32 hét.

Az elemzés szerint azok, akik egy idő után felhagytak a gyógyszer alkalmazásával, átlagosan havi 0,4 kilogrammot híztak vissza, minek eredményeként a résztvevők átlagosan 1,7 éven belül visszatértek eredeti testsúlyukhoz.

Ez az általános megállapítás igaz volt, bármilyen fogyókúrás gyógyszerről is volt szó. A fogyókúrás gyógyszert szedő emberek átlagosan 8,3 kilogrammot fogytak a kezelés alatt, de az abbahagyás utáni első évben 4,8 kilogrammot híztak vissza. A testsúlynövekedés üteme majdnem négyszer gyorsabb volt a testmozgással vagy az étrendre való odafigyeléssel elért fogyáshoz képest.

Dr. Sam West, az Oxfordi Egyetem Nuffield Egészségtudományi Tanszékének munkatársa szerint az eredmények nem a gyógyszerek kudarcát jelzik, hanem éppen arra hívják fel a figyelmet, hogy az elhízás egy krónikus, visszaeső állapot, amit nem minden esetben lehet kizárólag gyógyszerekkel kezelni.