Súlyos hibát okozhat a Windows frissítése: mutatjuk, mire figyeljen

A Windows januári frissítőcsomagja finoman szólva sem sült el a legjobban: a felhasználói visszajelzések alapján sokaknak teljesen használhatatlanná vált a számítógépe annak telepítése után, de olyanok is voltak, akik a fájljaikhoz vagy felhőalapú szolgáltatásokhoz nem tudtak hozzáférni. A január 13-i, KB5074109 kódnevű frissítés miatt úgy tűnik, sokan képtelenné váltak az internet elérésére is a gépükről – írja a PCFórum.

A lap szerint a probléma abból fakad, hogy a csomag telepítését követően törlődik néhány, a Microsoft által elavultnak tekintett meghajtóprogram. Ezek azonban kulcsfontosságú szerepet töltenek be bizonyos modemek működésében. Az agrsm64.sys, agrsm.sys, smserl64.sys és smserial.sys driverek eltávolítását követően azok, akik korábban ilyen eszközök segítségével csatlakoztak az internetre, a továbbiakban már nem tudják majd megtenni ezt.

A helyzet elég komoly port kavart, mivel a Microsoft nem hívta fel erre a felhasználók figyelmét.

A másik nagy probléma az volt a lépéssel, hogy egy kihagyhatatlan frissítésbe rakták bele a driverek törlését. Ezt azért fontos kiemelni, mert a havi frissítőcsomagok telepítését csak elodázni lehet, teljesen kihagyni vagy megúszni nem. A harmadik probléma pedig az volt, hogy a jelek szerint számos, Windows 11 kompatibilitás-címkével ellátott modemet is érint a probléma. A Microsoft támogatási fórumán egy olyan panasz is olvasható, amely szerint valakinek egy fél évvel ezelőtt vásárolt, Windows 11-kompatibilisnek modemet kellett kidobnia.

Mit lehet tenni?

A probléma megoldásának jelenleg egy módja van: a KB5074109 frissítés eltávolítása tűnik. Sokaknak azonban ez sem sikerült, épp a frissítés által okozott hibákból kifolyólag. Amennyiben mégis sikerül, azzal visszaállnak a korábbi meghajtóprogramok, ami azonban csak átmeneti, pár hetes megoldást jelent, hiszen a csomag telepítését nem lehet a végtelenségig elhalasztani.

A legújabb, KB5078127 jelű frissítés a Windows Update-en keresztül automatikusan is elérhető, de manuálisan is letölthető a Microsoft Update Catalogból.