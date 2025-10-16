A legtöbb magyar gépén még mindig a nyugdíjazott Windows 10 fut

Október 14-én hivatalosan is véget ért a Windows 10 támogatása, ez azonban nem jelenti azt, hogy azok a gépek, amelyek még mindig a 2015-ben megjelent operációs rendszert futtatják, hirtelen működésképtelenné válnak, csupán alapértelmezés szerint nem kapnak meg fontos biztonsági frissítéseket. Az európaiak azonban egy EU-s szabálynak köszönhetően egy évig még biztosan ingyen kaphatnak frissítéseket – erről itt írtunk bővebben.

Sok helyen azonban nem ilyen szerencsések, és azok, akik nem akarnak, vagy nem tudnak frissíteni, azoknak fizetnie kell a Windows 10 frissítéseiért. Ez pedig sok embert érint, a Windows 10-et ugyanis a nyár elején még több gépen használták, mint a Windows 11-et. A Statcounter globális adatai szerint a helyzet szeptemberre sokat javult, az újabb verzió már 49 százalékon állt, míg a Windows 10 40 százalékra zuhant vissza.

Szeptemberre már Európában is megtörtént a helycsere, Magyarországon viszont más a helyzet.

A magyar PC-k több mint 61 százalékán még mindig Windows 10 futott a múlt hónapban, írja a hwsw. Januárhoz képest nagyjából 8 százalékkal csökkent a Windows 10-et használók száma, ennek fele pedig csak szeptemberben realizálódott. Ez azt jelenti, hogy sokan az utolsó pillanatig kivártak a frissítéssel.