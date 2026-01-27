metafacebookinstagramwhatsapp
Tech

Szinte mindenért pénzt fog kérni a Facebook

okostelefon, meta, facebook, instagram, whatsapp
Matt Cardy/Getty Images
Közösségi média alkalmazások.
admin Lányi Örs
2026. 01. 27. 10:04
okostelefon, meta, facebook, instagram, whatsapp
Matt Cardy/Getty Images
Közösségi média alkalmazások.

Exkluzív funkciókat kínáló, fizetős prémium csomagokon dolgozik a Meta a legnépszerűbb alkalmazásaihoz, írja a TechCrunch.

A cég közlése szerint a Facebookon, az Instagramon és a WhatsAppon a következő hónapokban olyan speciális funkciók jelennek majd meg, amelyek segítségével a fizetős felhasználók nagyobb kontrollt kaphatnak a megosztás és a kapcsolattartás terén is.

A legalapvetőbb funkciók azonban továbbra is ingyenesek maradnak.

Zavaros tervek

A Meta közlése szerint nem ragaszkodik egyetlen stratégiához: mint írták, számos előfizetési funkciót és csomagot fognak tesztelni, így minden alkalmazás-előfizetéshez külön exkluzív funkciók tartoznak majd. Kiemelték azonban, hogy a nemrégiben felvásárolt, és „következő OpenAI-ként” emlegetett Manus mesterséges intelligencia ügynökprogram bővítését is tervbe van.

A cég a tervek szerint integrálni fogja az MI-eszköz tudását a termékeibe, de a vállalati ügyfeleknek továbbra is kínálni fog önálló előfizetési opciókat hozzá. Emellett a Meta tervezi az olyan mesterséges intelligencia által vezérelt funkciók előfizetéses tesztelését is, mint a videógenerálás. Ez nem jelenti azt, hogy a Vibes videógeneráló alkalmazás ezentúl fizetős lesz, de egy prémium csomaggal sokoldalúbban lehet majd használni.

Kapcsolódó
Fizetőssé válhat a posztolás Facebookon
Van néhány kivétel, így azért ki lehet játszani a szigorú szabályozást.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Népszava: Vlagyimir Putyin már szinte minden EU-tagállamnak olcsóbban méri a gázt, mint Magyarországnak
Kvíz: Blansírozás vagy konfitálás? Mennyire vagy otthon a konyhai fogalmakban?
Ez a vécélehúzás több ember életébe került
A Nagy Ő: csak befogott füllel merjük nézni, ahogy Stohl András egy pornósztár és egy hercegnő közé szorul
Megszereztük Rogán minisztériumától a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultáció titkolt reklámköltségeit
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik