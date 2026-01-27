Szinte mindenért pénzt fog kérni a Facebook

Exkluzív funkciókat kínáló, fizetős prémium csomagokon dolgozik a Meta a legnépszerűbb alkalmazásaihoz, írja a TechCrunch.

A cég közlése szerint a Facebookon, az Instagramon és a WhatsAppon a következő hónapokban olyan speciális funkciók jelennek majd meg, amelyek segítségével a fizetős felhasználók nagyobb kontrollt kaphatnak a megosztás és a kapcsolattartás terén is.

A legalapvetőbb funkciók azonban továbbra is ingyenesek maradnak.

Zavaros tervek

A Meta közlése szerint nem ragaszkodik egyetlen stratégiához: mint írták, számos előfizetési funkciót és csomagot fognak tesztelni, így minden alkalmazás-előfizetéshez külön exkluzív funkciók tartoznak majd. Kiemelték azonban, hogy a nemrégiben felvásárolt, és „következő OpenAI-ként” emlegetett Manus mesterséges intelligencia ügynökprogram bővítését is tervbe van.

A cég a tervek szerint integrálni fogja az MI-eszköz tudását a termékeibe, de a vállalati ügyfeleknek továbbra is kínálni fog önálló előfizetési opciókat hozzá. Emellett a Meta tervezi az olyan mesterséges intelligencia által vezérelt funkciók előfizetéses tesztelését is, mint a videógenerálás. Ez nem jelenti azt, hogy a Vibes videógeneráló alkalmazás ezentúl fizetős lesz, de egy prémium csomaggal sokoldalúbban lehet majd használni.