Átalakul a Facebook: rengeteg újítást jelentettek be

Számos újítást jelentett be a Facebook, amelyekkel letisztultabbá, átláthatóbbá és egyszerűbbé tennék a közösségi oldal felületét. A frissítéssel megváltozik a hírfolyam megjelenése, ahol egy új funkciót is kapunk: az Instagramhoz hasonlóan képesek leszünk dupla érintéssel fotókat kedvelni. Szintén újdonság, hogy egy bejegyzésre kattintva a poszt szövegét teljes képernyőn láthatjuk majd.

Az átalakítás a hírfolyam kinézete mellett a rajta feltűnő tartalmakat is érinti. Lehetőségünk lesz visszajelzést adni a bejegyzésekről, képekről, videókról, hogy attól kezdve az algoritmus számunkra érdekesebb, relevánsabb tartalmakat jelenítsen meg.

Mindezeken túl megújul a menü és a kereső is, azzal az ígérettel, hogy a felhasználók ezentúl könnyebben találhatják majd meg, amit keresnek.

De nemcsak a tartalomfogyasztás, hanem annak gyártása terén is kapunk újítást. A posztok és sztorik létrehozásának felülete is megváltozik, akárcsak a kommentelés. A Meta azt ígéri, a jövőben a hozzászólások között könnyeben követhetjük majd a beszélgetéseket, megjelölhetjük a nem releváns kommenteket, a legfontosabbakat pedig kitűzhetjük.