facebookmetaközösségi médiaújítás
Tech

Átalakul a Facebook: rengeteg újítást jelentettek be

24.hu
2025. 12. 11. 14:46

Számos újítást jelentett be a Facebook, amelyekkel letisztultabbá, átláthatóbbá és egyszerűbbé tennék a közösségi oldal felületét. A frissítéssel megváltozik a hírfolyam megjelenése, ahol egy új funkciót is kapunk: az Instagramhoz hasonlóan képesek leszünk dupla érintéssel fotókat kedvelni. Szintén újdonság, hogy egy bejegyzésre kattintva a poszt szövegét teljes képernyőn láthatjuk majd.

Az átalakítás a hírfolyam kinézete mellett a rajta feltűnő tartalmakat is érinti. Lehetőségünk lesz visszajelzést adni a bejegyzésekről, képekről, videókról, hogy attól kezdve az algoritmus számunkra érdekesebb, relevánsabb tartalmakat jelenítsen meg.

Meta

Mindezeken túl megújul a menü és a kereső is, azzal az ígérettel, hogy a felhasználók ezentúl könnyebben találhatják majd meg, amit keresnek.

De nemcsak a tartalomfogyasztás, hanem annak gyártása terén is kapunk újítást. A posztok és sztorik létrehozásának felülete is megváltozik, akárcsak a kommentelés. A Meta azt ígéri, a jövőben a hozzászólások között könnyeben követhetjük majd a beszélgetéseket, megjelölhetjük a nem releváns kommenteket, a legfontosabbakat pedig kitűzhetjük.

Kapcsolódó
Ne kattintson, ha ilyen üzenetet kap: a Facebook-fiókját akarják ellopni
Magyar felhasználókat céloznak az átveréssel, érdemes vigyázni.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elmondta egy kisiskolás lány, milyen szörnyűségeket művelnek ötéves kora óta vele, a szülők nem is gyanakodtak a barátjukra
Újabb rendszerhiba Németh Szilárd elveszett felvételek miatt megismételt tárgyalásán
Óriási öngól lett a McDonald's karácsonyi reklámja, már a gyártó magyarázkodik
Ukrajna kiterjedt dróncsapást mért Moszkvára és Oroszországra
Bloomberg: Orbán gondolkodik azon, hogy köztársasági elnökként maradjon hatalmon
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik