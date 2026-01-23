csillagászatcsiga-ködjames webb űrtávcsőnasa
Az Isten szemét fotózta le a NASA űrtávcsöve

2026. 01. 23. 03:40
Az Isten szeme csillagköd a James Webb új fotóján.

Minden eddiginél részletesebb fotót készített a James Webb űrtávcső a Csiga-ködről, amelyet formája miatt gyakran szoktak az Isten szemének is nevezni. A tőlünk csaknem 700 fényévre található objektum egy, a Naphoz hasonló csillag pusztulásával jött létre, így vizsgálatával azt is megtudhatjuk, milyen sors vár Naprendszerünkre – olvasható az Európai Űrügynökség közleményében.

A több mint 2 fényév átmérőjű csillagköd közepén egy fehér törpe, vagyis egy halott csillag maradványa áll, ezen égitest lebomló külső rétegei hozták létre a látványos Csiga-ködöt. A James Webb közeli felvételen jól látszik, hogy az objektum sok, oszlopszerű képződményből áll. Ezek akkor jönnek létre, amikor a haldokló csillagból származó forró gázok jóval hidegebb por- és gáztömegekkel ütköznek.

A fehér törpe intenzív sugárzása beragyogja a környező gázokat, ezzel színpompás jelenségeket képezve.

A James Webb mostani képén a színek a hőmérsékletet és a kémiai összetételt jelképezik. A kékes árnyalat a legforróbb gázokat jelöli, kijjebb haladva a gáz lehűl, ezek a sárga régiók. A külső peremeken a vöröses tónusok a leghidegebb anyagot rajzolják ki, ahol a gáz már elvékonyodik, és a por szemcséi formát ölthetnek.

A halott csillagból származó anyagokból idővel új bolygók képződhetnek majd más csillagok rendszereiben.

