Öngyógyításra képes mesterséges idegpályát alkottak

Mesterséges idegpályát hoztak létre, amely képes a fájdalom érzékelésére – írja a Phys.org. Egy friss tanulmányban a kínai Northeast Normal Egyetem tudósai memrisztort – egy apró elektronikus alkatrészt, amely szabályozza az elektromos áram áramlását és megjegyzi annak mennyiségét – használtak fel a nociceptív, vagyis közönséges fájdalmat érzékelő, zselészerű ideg tervezéséhez.

A memrisztoroknak köszönhetően a mesterséges fájdalomreceptor nemcsak egyszerűen érzékelni tud egy ingert, hanem képes különbséget tenni a fájdalom mértékében. Ez megegyezik az emberek által tapasztalt fájdalomskálával: nincs, enyhe, közepes és súlyos. A receptor öngyógyító képességeket is mutatott fizikai sérülések helyreállításában és a fájdalom enyhítésének terén.

A veszélyt – többek között fájdalmat – érzékelő mesterséges idegvégek már régóta a kutatás és fejlesztés középpontjában állnak. Az egyik legkorábbi létrehozásra tett kísérlet a hagyományos félvezető technológiát alkalmazta. Ennek használatához azonban rendkívül bonyolult és terjedelmes áramkörökre volt szükség, hogy az alapvető emberi fájdalomreakciókat utánozni tudják.

A memrisztor mindössze két áramkörrel rendelkezik, így megjelenésével hamar átvette a félvezetők helyét. Segítségével a tudósok kifejlesztetettek egy mesterséges fájdalomérzékelőt, amely erősebben reagál az ismétlődő ingerekre, anélkül, hogy idővel alkalmazkodna hozzájuk, mint ahogyan a biológiai fájdalomérzékelők teszik.

A kísérletek során 50,7 milliméter szélességű vágásokat ejtettek az érzékelőkön, majd 20 percig 60 Celsius-fokos hőhatásnak tették ki őket, hogy felmérjék az anyag helyreállító képességét. A vágások a hőkezelés után eltűntek, és az elektromos vezetőképességük visszatért eredeti állapotába. Ez a jövőben alkalmas lehet a sérültek rehabilitációját segítő technológiák fejlesztésében.