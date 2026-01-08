Rekordot döntött itthon az ünnepi adatforgalom

A 2025-ös ünnepi időszakban – december 24. és január 1. között – közel 30 millió GB adatot fogyasztottak a Yettel felhasználói. Ez 6,5 millió GB-tal haladja meg az előző év azonos időszakának adatforgalmát, ami mintegy 28 százalékos emelkedést jelent,

és ez a valaha mért legnagyobb forgalom.

Ha ezt, az ünnepek alatt felhasznált közel 30 millió GB adatmennyiséget csak streamelésre fordítanánk, körülbelül 9 millió filmet vagy focimeccset nézhetnénk meg full HD minőségben, vagy több mint ötezer évig streamelhetnénk jó minőségű zenét.

Ünnepek alatt több a tévézés

A televíziózásban is megfigyelhetőek voltak a hétköznapokétól eltérő ünnepi szokások. A december 23-29. közötti időszakban a háztartások tévénézéssel töltött átlagos ideje mintegy 10 százalékkal nőtt az azt megelőző héthez képest, és egyes napokon, így december 25-én és 26-án ez a szám a 16 százalékot is elérte.

Az új év első napján a tendencia még erősebb volt: január 1-én az átlagos tévénézésre fordított idő 27 százalékkal haladta meg az ünnepi időszakot megelőző hét azonos napjának (december 18.) értékeit.

Az SMS nem halott

Ami telefonhívások és SMS-ek terén a népszerű időszakokat illeti: december 24-én a legtöbben a délelőtti órákban hívták távol lévő szeretteiket vagy szervezték az este programját: 9-12 óra között az óránként indított hívások száma két-háromszorosa volt a nap egyéb időszakához képest. Az SMS-sel is hasonló a helyzet, de ott még 24-én az este 19-20 óra közötti sávban is megfigyelhető egy csúcs, amikor szintén a napközben mért óránkénti átlag másfél-kétszeresére nőtt a küldött szöveges üzenetek száma.

Szilveszterkor az éjfél utáni órában az előző és azt követő órákhoz képest a hívásforgalom a hat-nyolcszorosára emelkedett, és a szokásos napi óránkénti átlagot is megduplázta. Az SMS-forgalom is jelentősen, a megszokott mintegy háromszorosára emelkedett az újév első órájában, és további érdekesség, hogy ugyanekkora emelkedés volt tapasztalható január 1. reggel 8 és 11 óra között is – a felhasználók valószínűleg az ébredés utáni órákat használták ki, hogy boldog új évet kívánjanak ismerőseiknek, és ehhez nagyon sokan az SMS-t választották.