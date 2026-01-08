yetteladatforgalomünnepstatisztika
Rekordot döntött itthon az ünnepi adatforgalom

karácsony adatforgalom yettel statisztika
Getty Images
Az ünnepek alatt jóval több adatot fogyasztottunk, mint egy átlagos héten.
admin Birkás Péter
2026. 01. 08. 15:00
Közel 30 millió gigabájt mindössze 7 nap alatt a Yettelnél.

A 2025-ös ünnepi időszakban – december 24. és január 1. között – közel 30 millió GB adatot fogyasztottak a Yettel felhasználói. Ez 6,5 millió GB-tal haladja meg az előző év azonos időszakának adatforgalmát, ami mintegy 28 százalékos emelkedést jelent,

és ez a valaha mért legnagyobb forgalom.

Ha ezt, az ünnepek alatt felhasznált közel 30 millió GB adatmennyiséget csak streamelésre fordítanánk, körülbelül 9 millió filmet vagy focimeccset nézhetnénk meg full HD minőségben, vagy több mint ötezer évig streamelhetnénk jó minőségű zenét.

Ünnepek alatt több a tévézés

A televíziózásban is megfigyelhetőek voltak a hétköznapokétól eltérő ünnepi szokások. A december 23-29. közötti időszakban a háztartások tévénézéssel töltött átlagos ideje mintegy 10 százalékkal nőtt az azt megelőző héthez képest, és egyes napokon, így december 25-én és 26-án ez a szám a 16 százalékot is elérte.

Az új év első napján a tendencia még erősebb volt: január 1-én az átlagos tévénézésre fordított idő 27 százalékkal haladta meg az ünnepi időszakot megelőző hét azonos napjának (december 18.) értékeit.

Az SMS nem halott

Ami telefonhívások és SMS-ek terén a népszerű időszakokat illeti: december 24-én a legtöbben a délelőtti órákban hívták távol lévő szeretteiket vagy szervezték az este programját: 9-12 óra között az óránként indított hívások száma két-háromszorosa volt a nap egyéb időszakához képest. Az SMS-sel is hasonló a helyzet, de ott még 24-én az este 19-20 óra közötti sávban is megfigyelhető egy csúcs, amikor szintén a napközben mért óránkénti átlag másfél-kétszeresére nőtt a küldött szöveges üzenetek száma.

Szilveszterkor az éjfél utáni órában az előző és azt követő órákhoz képest a hívásforgalom a hat-nyolcszorosára emelkedett, és a szokásos napi óránkénti átlagot is megduplázta. Az SMS-forgalom is jelentősen, a megszokott mintegy háromszorosára emelkedett az újév első órájában, és további érdekesség, hogy ugyanekkora emelkedés volt tapasztalható január 1. reggel 8 és 11 óra között is – a felhasználók valószínűleg az ébredés utáni órákat használták ki, hogy boldog új évet kívánjanak ismerőseiknek, és ehhez nagyon sokan az SMS-t választották.

