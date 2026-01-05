Sok pénzébe kerülhet, ha nem készül fel a fagyos időre

Komoly problémákkal találhatják szembe magukat, akik nem készülnek fel az előttünk álló lehűlésre – figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség új közleményében. Mint írják, a héten nemcsak havazásra lehet számítani az országban, hanem tartós fagypont alatti hőmérsékletre is, ami könnyen kárt tehet a vízmérőkben, vízvezetékekben és a szerelvényekben.

A MaVíz szerint – ha erre eddig nem került sor – sürgősen érdemes gondoskodni ezek téliesítéséről. Ez azt jelenti, hogy mihamarabb szigetelni kell a vízmérőaknákat, valamint azokat a vezetékszakaszokat, amelyek kevésbé védett helyen, például pincében vagy falon kívül futnak. A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítve vannak.

A télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is, az esetleges károk megelőzése – és mihamarabbi észlelése – végett.

Amikor az idő – a nagy hideg után – enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Amennyiben forog a vízmérő csillagkereke akkor is, ha nem nyitja meg a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz, valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell. A vízdíjszámlán szereplő víziközmű szolgáltató hibabejelentő számát kell tárcsázni és érdeklődni a további feladatokra vonatkozóan.

Ezt érdemes minél hamarabb megtenni, hiszen minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli, vagyis rengeteg pénzbe kerülhet, ha nem vesszük észre a csőtörést.