Botrány: külföldiekkel figyeltette meg a lakosságot egy amerikai cég

Óriási botrány robbant ki az Egyesült Államokban a Flock startup háza táján. Kiderült ugyanis, hogy a cég, amely a bűnüldöző szerveknek adott el rendszám- és arcfelismerő rendszereket, valójában egyáltalán nem használ mesterséges intelligenciát, írja a Futurism.

Ez azért baj, mert a cég MI helyett több ezer Fülöp-szigeteki dolgozóval nézette át a felvételeket.

A munkások feladatai közé tartozott a járművek szín, márka és modell szerinti kategorizálása, valamint a rendszámtáblák lejegyzetelése is.

Az amerikai városokban a helyi vállalkozások és önkormányzati ügynökségek által fenntartott Flock kamerák központosított megfigyelőhálózatot alkotnak a helyi rendőrség számára. Ennek segítségével folyamatosan pásztázni tudják a rendszámtáblákat, valamint a gyalogosokat, akiket sokszor nemi és a faji hovatartozás alapján szúrnak ki. Ezeket a kamerákat használják sokszor a bevándorlási hivatal (ICE) ügynökei is.

Nem először derül fény arra, hogy amerikai cégek MI-ként hirdetnek valamit, ami egyáltalán nem az. Az Amazon pénztáros nélküli üzleteiben például indiai alkalmi munkások dolgoztak. Nagy különbség azonban, hogy jelen esetben a cég rendkívül érzékeny adatokat kezel.