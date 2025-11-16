Ikarusz zuhanása: lélegzetelállító fotón egy ejtőernyős szabadesése

Lélegzetelállító, nagy valószínűséggel példátlan felvételt készített egy arizonai asztrofotós – írja a New York Post. A felvételen egy szabadesésben lévő ejtőernyős látható csillagunk felszíne előtt.

A Nap megörökítésére specializálódott Andrew McCarthy barátjával, a youtuber, Gabriel C. Brownnal együttműködve hozta létre a képet november 8-án, az arizoniai sivatagban. A The Fall of Icarus (Ikarusz zuhanása) című felvétel megszületését hónapokig tartó tervezés és hat kísérlet előzte meg.

McCarthy az X-en azt írta, ez lehet az első ilyen típusú fotó.

Brownnak nagyjából 1000 méteres magasságból kellett ugrania, a fotós pedig 2400 méterre helyezkedett el távcsöveivel. A csapatnak rengeteg tényezőt kellett figyelembe vennie a helyszíntől az időn, a repülő eszközön és a távolságon át a látószögig. McCarthy rádión jelezte társának, hogy mikor ugorjon.

A felvétel beállításához a motoros siklóernyőnek több kört is meg kellett tennie, McCarthy szerint a gép követése sokkal nehezebb volt, mint amire számított. Mivel az ejtőernyő biztonságos visszacsomagolása túl sok időt vett volna igénybe, ezért egyetlen ugrásuk volt.

A kép egyik különlegessége, hogy a fotós hidrogén-alfa fényt használt a Nap kromoszférájának megörökítéséhez. A hidrogén-alfát a csillag légkörében található hidrogéngáz bocsátja ki, észleléséhez speciális szűrőkre van szükség. Megfelelő felszerelés nélkül a Nap megfigyelése rendkívül veszélyes.

Miután McCarthy megörökítette Brown zuhanását, egy külön teleszkóppal nagy felbontású mozaikot készített a teljes csillagról, majd összeillesztette a részleteket, kialakítva a végső kompozitot. A fotós szerint a kép karrierje öt legjobb felvétele közé tartozik.

Immense planning and technical precision was required for this absolutely preposterous (but real) view: I captured my friend @BlackGryph0n transiting the sun during a skydive. This might be the first photo of it’s kind in existence. See a video of this moment in the reply 👇 pic.twitter.com/mkjfavuVsZ — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 13, 2025

Brown korábban egy másik fotóssal végrehajtott már hasonlót a Hold esetében, tapasztalatai rendkívül hasznosak voltak. Az ejtőernyős szerint a Nap ugyanakkor sokkal nagyobb kihívást jelentett.