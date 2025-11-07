Gyanús fehér por tűnt fel egy amerikai támaszponton, többeket kórházba kellett vinni

Több embert is kórházba kellett szállítani, miután a Washington DC közelében található Joint Base Andrews amerikai légibázison kinyitottak egy csomagot, amely gyanús fehér port tartalmazott – írja a CNN.

A Maryland államban található Joint Base Andrews katonai támaszpontra egy futár kézbesítette a csomagot, majd, miután egy személy felnyitotta a küldeményt, az épületet evakuálni kellett, többen pedig rosszul lettek. A közleményből kiderül, hogy az épületet elővigyázatosságból kiürítették a vele összeköttetésben lévő létesítménnyel együtt, a területen pedig biztonsági zónát alakítottak ki.

Az esetet ismerő források nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a küldemény kézbesítése mögött politikai indokok állnak, mivel több magas rangú tisztségviselő, például az elnök és az alelnök is szokott erre járni. Donald Trump éppen szerdán fordult meg itt, egy nappal a csomag kézbesítése előtt.A veszélyes anyagokra szakosodott HAZMAT-egység a helyszíni vizsgálat során nem talált mérgező vagy ártalmas anyagot. A csapat helyi idő szerint csütörtök este elhagyta a helyszínt, de a nyomozás tovább folytatódik.