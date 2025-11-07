Tech

Gyanús fehér por tűnt fel egy amerikai támaszponton, többeket kórházba kellett vinni

Kevin Dietsch/Getty Images
24.hu
2025. 11. 07. 13:13
Kevin Dietsch/Getty Images

Több embert is kórházba kellett szállítani, miután a Washington DC közelében található Joint Base Andrews amerikai légibázison kinyitottak egy csomagot, amely gyanús fehér port tartalmazott – írja a CNN.

A Maryland államban található Joint Base Andrews katonai támaszpontra egy futár kézbesítette a csomagot, majd, miután egy személy felnyitotta a küldeményt, az épületet evakuálni kellett, többen pedig rosszul lettek. A közleményből kiderül, hogy az épületet elővigyázatosságból kiürítették a vele összeköttetésben lévő létesítménnyel együtt, a területen pedig biztonsági zónát alakítottak ki.

Az esetet ismerő források nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a küldemény kézbesítése mögött politikai indokok állnak, mivel több magas rangú tisztségviselő, például az elnök és az alelnök is szokott erre járni. Donald Trump éppen szerdán fordult meg itt, egy nappal a csomag kézbesítése előtt.A veszélyes anyagokra szakosodott HAZMAT-egység a helyszíni vizsgálat során nem talált mérgező vagy ártalmas anyagot. A csapat helyi idő szerint csütörtök este elhagyta a helyszínt, de a nyomozás tovább folytatódik.

Kapcsolódó
Élő adásban csuklott össze egy férfi Trump Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatóján
Trump is megszólalt az ügyről.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Tömeges ételmérgezés több budapesti óvodában és iskolában, rengeteg gyerek került kórházba
Megszületett Sydney van den Bosch kislánya
Élete második legnagyobb élményének nevezte a washingtoni repülőutat a TV2 műsorvezetője
Sasfejet ábrázoló kést visz ajándékba Orbán Trumpnak, hátha nincs neki még olyan
A Bloomberg megszellőztette, miről állapodhat meg Trump és Orbán: gyökeres változás jöhet Paks II. ügyében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik