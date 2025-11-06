Táncoló plazmafelhőt figyeltek meg a Napon

Lenyűgöző felvételt készített Mark Johnston amerikai asztrofotós egy, a csillagunkon kialakult plazmafelhőről – írja a Space.com. A tekergő, táncoló struktúrát a Nap erős mágneses mezei irányítják.

A rendkívül közeli timelapse 2025. október 20-án, az arizonai Willow Springs Lake-nél, napszűrővel rögzített képek alapján készült, és 75 percnyi valós idejű naptevékenységet sűrít egyetlen, 6,5 másodperces videóba. A felvételen jól kivehető egy finom, hurokszerű kiemelkedés az égitest peremén.

A szálszerű struktúra a Nap felszínéből nyúlik ki, és protuberanciának nevezik. A vörösen izzó anyag forró plazma, amely töltött hidrogénből és héliumból áll, és a Nap belső dinamója által generált, csavart mágneses mezők mentén áramlik.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mark Johnston (@azastroguy) által megosztott bejegyzés



Amikor ezek a mágneses rendszerek instabillá válnak, a nyúlványok kitörhetnek, és plazmát lövellhetnek az űrbe. Maguk a struktúrák a fotoszférában rögzülnek, de egészen az égitest külső rétegébe, a koronába nyúlnak.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mark Johnston (@azastroguy) által megosztott bejegyzés

Protuberanciák nagyjából egy nap alatt alakulnak ki,

de hetekig, sőt hónapokig is fennmaradhatnak, és akár több százezer kilométeres hosszt is elérhetnek.

Johnston lélegzetelállító felvételeit speciális felszerelések segítségével tudta elkészíteni. Megfelelő védőeszközök nélkül a Nap megfigyelése rendkívül veszélyes.