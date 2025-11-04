A Nintendo Switch 2 lenyomta a PlayStation 4-et és 5-öt is

A Nintendo közzétette a 2026-os pénzügyi év első felére vonatkozó pénzügyi adatait, amiből az látszik, hogy a japán vállalat hatalmasat szakított a Nintendo Switch 2 konzol piacra dobásával. A cég első féléves nettó árbevétele (1099,5 milliárd jen) 110 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest, míg a nettó nyereség (198,9 milliárd jen) 83 százalékkal nőt 2025 első félévében mért eredményekhez képest.

Mindez főleg a Nintendo Switch 2 hibrid konzol megjelenésének köszönhető. A hordozható és asztali konzolként egyaránt használható eszközből 2026 második negyedévében (tehát július 1. és szeptember 30. között) 4,54 millió példányt értékesített a vállalat, és szeptemberrel bezárólag, a június elejei megjelenés óta (tehát 4 hónap alatt) összesen 10,36 millió példány talált gazdára.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a Nintendo Switch 2 kelendőbb konzol, mint amilyen a Nintendo Switch (4,7 millió), a PlayStation 4 (7,5 millió) és a PlayStation 5 (7,8 millió) volt a megjelenése első hat hónapjában.

Ami a Nintendo-exkluzív játékokat illeti, 2026 második negyedévében 11,95 millió Switch 2-szoftvert értékesített a japán vállalat, és ennek több mint a fele (54%) digitális (tehát nem dobozos) értékesítés volt. A Nintendo Switch 2-re kiadott játékok közül az alábbiak bizonyultak a legkelendőbbnek:

Super Mario Kart World – 9,57 millió példány,

Donkey Kong Bananza – 3,49 millió példány,

Super Mario Kart 8 Deluxe – 1,37 millió példány,

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV – 1,16 millió példány.

Ezekbe a számokba természetesen beletartoznak a bundle-ben, tehát a konzol mellé csomagolva értékesített szoftverek is. Érdekesség továbbá, hogy 2026 második negyedévében a Nintendo még mindig értékesített 910.000 Nintendo Switch konzolt, illetve 37,16 millió szoftvert adtak el az előző generációs konzolra.