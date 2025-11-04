ingatlanokingatlanpiacmesterséges intelligenciaátverés
Tech

Új módszerrel verik át az ingatlantulajdonosok a bérlőket és vásárlókat

Luxento Studio / Getty Images
24.hu
2025. 11. 04. 13:04
Luxento Studio / Getty Images

Kitakarít, kifesti a kopott falakat, és számos egyéb módon is képes vonzóbbá tenni egy ingatlant a bérlők és lakásvásárlók számára a mesterséges intelligencia. Amint a Wired beszámolt róla, egyre több tulajdonos manipulálja a fotókat ingatlanhirdetésében, hogy több érdeklődő figyelmét keltse fel. A generatív mesterségesintelligencia-modellek ugyanis gyorsan, könnyedén és akár ingyen is képesek eltüntetni az omladozó vakolatot, a rohadó gerendákat és a penészfoltokat a falakról.

A fent felsoroltak mellett pedig számos más módosítást is képesek javítani a látszaton: a gazzal benőtt, elhanyagolt kerteket gondozott portákká, a sötét szobákat napfényben úszó helyiségekké alakítják, sőt akár nemlétező bútorokkal is berendezhetik azokat. A gyanútlan érdeklődő aztán csak a helyszínen szembesül vele, hogy teljesen máshogy néz ki az ingatlan, mint a képeken.

A kellemetlenségek elkerülése érdekében kertes házak esetében ajánlott a személyes megtekintés előtt a Google Térkép segítségével meggyőződni arról, hogy az épület valóban úgy néz-e ki, mint a hirdetésben. Lakások esetében azonban ez nem jelent megoldást, inkább egy mesterséges intelligenciát kiszűrő szoftver használata segíthet.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Újabb bűncselekményekkel gyanúsítják a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját
Embert gázolt a vonat hajnalban
Donáth Anna: Csak arra tudok gondolni, hogy hirtelen kellett valami ellenzéki figyelemelterelés
Pompás kincsekkel volt tele Tutanhamon sírkamrája
Pintér Sándor nem gyógyít, hanem szervez, és a renitens betegeket büntetné
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik