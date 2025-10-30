Rendkívül hasznos újítást kap hamarosan a YouTube

A YouTube bejelentette, hogy hamarosan mesterséges intelligenciát fog használni az alacsony minőségű videók felskálázására egy új, „Super Resolution” nevű funkció részeként – írja a 9to5Google.

A videómegosztó platform blogbejegyzése szerint amennyiben egy videó felbontása 1080p alatt van, a YouTube automatikusan elkezdi legenerálni a videó nagyobb felbontású verzióit. Ez a régi, a YouTube hőskorából származó tartalmakra lesz a legnagyobb hatással, így ugyanis 144p-s, 240p-s vagy hasonlóan rossz minőségű felvételek is nézhetővé válhatnak.

A YouTube szerint a cél a 4K felbontásig terjedő feljavítás.

Amennyiben egy videó minősége alacsony, a nagyobb felbontású verziókat a videónál a Beállítások fülön, a Minőség pont alatt, a Szuperfelbontás funkció alatt tudjuk majd bekapcsolni. Hozzátették: a tartalomgyártók teljes mértékben kézben tarthatják a könyvtárukat, mivel mind az eredeti fájlok, mind az eredeti videófelbontás érintetlen marad, és arra is lesz lehetőség, hogy letiltsák ezeket a fejlesztéseket.