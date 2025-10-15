dizájnfrissítésgoogleyoutube
Látványos ráncfelvarrást kap a YouTube

24.hu
2025. 10. 15. 11:01

A YouTube jelentős átalakítást hajt végre a platform videólejátszóján. A módosítások tesztelését a techóriás már az év elején elkezdte, a héten pedig várhatóan minden felhasználónál megjelenik majd – írja a Verge.

Az új felület „letisztultabb és magával ragadóbb” a YouTube szerint, ami az első képernyőfotók alapján az alábbi változásokat foglalja magában: a vezérlők és az ikonok lekerekített megjelenítést kapnak, és a dizájn is áttetsző lesz, így azok kevesebbet takarnak majd ki a tartalomból.

A változtatások az asztali megjelenítésen túl a mobilos és a tévés felületen is megjelennek majd.

YouTube

A YouTube közlése szerint emellett a dupla koppintással történő előreugrási funkció is megújul, így „kevésbé lesz tolakodó a videónézés közben”. A kommentelés is beköltözik a lejátszón belülre, ami a cég szerint fókuszáltabb olvasási élményt nyújt. Egyes videóknál a kedvelés gomb megnyomása egy animációt jelenít majd meg, videóklipeknél például egy hangjegy fog felugrani.

