chatgpttechsam altman
Tech

Erotikus tartalmakat generálhatnak majd a ChatGPT ellenőrzött felnőtt felhasználói

Matthias Balk/picture alliance via Getty Images
admin Vaskor Máté
2025. 10. 15. 17:36
Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

Az Open Ai hamarosan enyhít a szabályozásán és elérhetővé tesz erotikus tartalmakat is a ChatGPT-n az ellenőrzött felnőtt felhasználóknak, írja a Guardian.

Sam Altman, a cég vezérigazgatója az X-en közzétett posztjában úgy fogalmazott, szeretnék felnőttként kezelni a felnőtteket, ezért a chatbot hamarosan „még emberibben viselkedik majd”, ha arra a felhasználónak szüksége van.

A lap cikke szerint erotikáról decembertől lehet majd beszélni a platformon, de kizárólag azoknak, akik hitelesített felnőtt userek. Ezzel vélhetően az a terv, hogy még többen fizessenek elő a cég szolgáltatására.

Közölték azt is, hogy fejlesztés alatt áll egy viselkedés alapú életkorbecslő technológia is, amely az alapján tudja majd megsaccolni a felhasználó korát, hogy miként használja a ChatGPT-t.

Kapcsolódó
Ha a munkádat elveheti a mesterséges intelligencia, az nem is volt igazi munka – állítja az OpenAI vezetője
Az OpenAI vezetője szerint hosszútávon azok lehetnek védve az MI okozta átalakulástól, akik fizikai munkát végeznek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ezek 2025 legbámulatosabb természetfotói
ByeAlex: A vén geci, aki a kocsija után kötötte a kutyáját, miért nem élvezi valamelyik börtön vendégszeretetét?
Életveszélyes Szoboszlai, klasszis Varga – osztálynapló a portugál–magyar vb-selejtezőről
Orbán Viktor visszavette, áthelyezte a volt főszemélyzetist
Feljelentést tett Orbán ellen egy német EP-képviselő, akinek ukránozós csalival próbálták feltörni a levelezését
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik