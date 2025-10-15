Erotikus tartalmakat generálhatnak majd a ChatGPT ellenőrzött felnőtt felhasználói

Az Open Ai hamarosan enyhít a szabályozásán és elérhetővé tesz erotikus tartalmakat is a ChatGPT-n az ellenőrzött felnőtt felhasználóknak, írja a Guardian.

Sam Altman, a cég vezérigazgatója az X-en közzétett posztjában úgy fogalmazott, szeretnék felnőttként kezelni a felnőtteket, ezért a chatbot hamarosan „még emberibben viselkedik majd”, ha arra a felhasználónak szüksége van.

A lap cikke szerint erotikáról decembertől lehet majd beszélni a platformon, de kizárólag azoknak, akik hitelesített felnőtt userek. Ezzel vélhetően az a terv, hogy még többen fizessenek elő a cég szolgáltatására.

Közölték azt is, hogy fejlesztés alatt áll egy viselkedés alapú életkorbecslő technológia is, amely az alapján tudja majd megsaccolni a felhasználó korát, hogy miként használja a ChatGPT-t.