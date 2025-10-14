Ha a munkádat elveheti a mesterséges intelligencia, az nem is volt igazi munka – állítja az OpenAI vezetője

A mesterséges intelligencia megkérdőjelezhetetlen változásokat hozott az életünkbe, melyek következtében sokan már attól tartanak, hogy a munkájukra is veszélyt jelenthet az új technológia. Sam Altman, a ChatGPT mögött álló OpenAI vezérigazgatója elég nyíltan szokott beszélni erről a témáról, ez alól pedig a legutóbbi interjúja sem volt kivétel, írja a Futurism.

A milliárdos a Rowan Cheunggal folytatott interjúban felvetette, hogy az a munka, amelyet a mesterséges intelligencia hamarosan átalakíthat vagy megszüntethet, nem is „igazi munka”.

Az interjúztató egy gondolatkísérlettel állt elő. Mint mondta, ha 50 évvel ezelőtt azt mondanánk egy gazdának, hogy „ez a varázslatos dolog, amit internetnek hívnak, egymilliárd új munkahelyet fog teremteni, valószínűleg nem hinné el”. Altman erre válaszul azt mondta, hogy „nemcsak nem hinné el, hanem, ha megnézné, mit csinálsz, valószínűleg azt mondaná, hogy ez nem is igazi munka”.

Ha gazdálkodsz, akkor olyasmit csinálsz, amire az embereknek igazán szükségük van. Ételt termelsz, életben tartod őket. Ez igazi munka. A modern munkákat viszont inkább az idő elütésére szolgáló játéknak tekintené, nem igazi munkának.

Nem az OpenAI az egyetlen olyan technológiai cég, amely szerint az emberi munka legalább részben kiváltható az MI által. A Microsoft nemrégiben előállt egy 200 ezer fős kutatással, amelyben megállapították, hogy mely szakmákra jelent nagy veszélyt a mesterséges intelligencia. Eszerint az MI által leginkább pótolható foglalkozások az írással, az oktatással és a tanácsadással kapcsolatosak.

Ezzel szemben a mesterséges intelligencia automatizálása által legbiztonságosabbnak tartott munkakörök közé tartozik a nehézgép- és járművezető, a házvezetőnő, a tetőfedő, a masszőr és a mosogató. Ez alapján tehát egyértelmű, hogy a fizikai munkák lehetnek a legbiztonságosabbak hosszú távon. Nem véletlen, hogy a 2024-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazott Geoffrey Hinton egy interjúban azt mondta, hogy ha valaki időtálló munkát akar, „menjen vízvezeték-szerelőnek”.