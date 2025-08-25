Tech

„Kellő tudás nélkül a mesterséges intelligencia hasznavehetetlen” – a programozók még nem féltik az állásukat

Varga Jennifer / 24.hu
admin Lányi Örs admin Varga Jennifer
2025. 08. 25. 16:11
Varga Jennifer / 24.hu

„Kellő tudás nélkül a mesterséges intelligencia hasznavehetetlen” – a programozók még nem féltik az állásukat

admin Lányi Örs admin Varga Jennifer
2025. 08. 25. 16:11
Rengetegen gondolkodnak manapság karrierváltáson, ami az idő előrehaladtával és a technológia fejlődésével vélhetően egyre gyakoribb lesz. Közülük sokan az IT-piacot látják úgy, mint az időtállóság védjegye, a mesterséges intelligencia azonban sok szakértő szerint egyre inkább bekavarhat. A 24.hu-nak három nemrégiben végzett programozó beszélt arról, milyen áldozatokat hoztak a karrierváltás jegyében, mennyire nehéz ma elkezdeni ezen a pályán, illetve hogy tartanak-e attól, a mesterséges intelligencia elveszi a munkájukat.

Hosszú éveken át hiányszakmaként hivatkoztak globálisan és idehaza is az IT-területre: csak Magyarország esetében legalább 20 ezer betöltetlen állásról lehetett olvasni, azokat pedig, akik ilyen tudással rendelkeztek, gyakran milliós fizetésekkel csábították magukhoz a cégek. A koronavírus-járvány alatti intenzív digitalizációs hullám hatására rengeteg pályakezdő programozó, úgynevezett junior tudott elhelyezkedni. Nem véletlen, hogy ez idő alatt a programozóiskolák (bootcampek) is egyre felkapottabbak lettek, ugyanis a jelentkezők egy gyakorlatorientált, nagyjából egyéves képzéssel olyan tudást szerezhettek, amelyre nagy szüksége volt a piacnak.

2022-23-ban azonban erős lassulás kezdődött: egy augusztus elején megjelent cikkünkben a terület szakértői jelezték, az elképesztő felvételi hullám után most korrekció tapasztalható ezen a területen. Sok helyen létszámstopot hirdettek, a mesterséges intelligencia megjelenése és fejlődése, valamint a háború miatti recesszió nyomán pedig igencsak beszűkült a kezdő programozók mozgástere. Ezen az sem segített, hogy a tavalyi év folyamán két közismert programozóiskola is lehúzta a rolót, a régiós összehasonlításban is kiemelkedő Codecool pedig a külföldi működését skálázta vissza az IT-piac lassulása miatt.

De mit jelent ez a gyakorlatban? Tényleg nehezebb, vagy egyenesen lehetetlen lett pályakezdőként elhelyezkedni? Ezt járjuk körül mostani cikkünkben három, nemrégiben végzett bootcampes hallgatóval, akik a 24.hu-nak meséltek arról, milyen élethelyzetben döntöttek a karrierváltás mellett, hogyan változtatta meg az életüket az, hogy az IT-piacon kötöttek ki, és arra is választ adtak, mit gondolnak Mark Zuckerberg azon kijelentéséről, miszerint a mesterséges intelligencia még idén elveheti a munkájukat.

Varga Jennifer / 24.hu

Kiégés érzéstől a karrierváltásig

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Tech
bootcampcodecoolinterjúit-piac
Kormányinfó: Árrésstop nélkül 70-80 százalékkal lenne drágább a finomliszt, a tejföl és a parizer
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik