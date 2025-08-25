„Kellő tudás nélkül a mesterséges intelligencia hasznavehetetlen” – a programozók még nem féltik az állásukat

Hosszú éveken át hiányszakmaként hivatkoztak globálisan és idehaza is az IT-területre: csak Magyarország esetében legalább 20 ezer betöltetlen állásról lehetett olvasni, azokat pedig, akik ilyen tudással rendelkeztek, gyakran milliós fizetésekkel csábították magukhoz a cégek. A koronavírus-járvány alatti intenzív digitalizációs hullám hatására rengeteg pályakezdő programozó, úgynevezett junior tudott elhelyezkedni. Nem véletlen, hogy ez idő alatt a programozóiskolák (bootcampek) is egyre felkapottabbak lettek, ugyanis a jelentkezők egy gyakorlatorientált, nagyjából egyéves képzéssel olyan tudást szerezhettek, amelyre nagy szüksége volt a piacnak.

2022-23-ban azonban erős lassulás kezdődött: egy augusztus elején megjelent cikkünkben a terület szakértői jelezték, az elképesztő felvételi hullám után most korrekció tapasztalható ezen a területen. Sok helyen létszámstopot hirdettek, a mesterséges intelligencia megjelenése és fejlődése, valamint a háború miatti recesszió nyomán pedig igencsak beszűkült a kezdő programozók mozgástere. Ezen az sem segített, hogy a tavalyi év folyamán két közismert programozóiskola is lehúzta a rolót, a régiós összehasonlításban is kiemelkedő Codecool pedig a külföldi működését skálázta vissza az IT-piac lassulása miatt.

De mit jelent ez a gyakorlatban? Tényleg nehezebb, vagy egyenesen lehetetlen lett pályakezdőként elhelyezkedni? Ezt járjuk körül mostani cikkünkben három, nemrégiben végzett bootcampes hallgatóval, akik a 24.hu-nak meséltek arról, milyen élethelyzetben döntöttek a karrierváltás mellett, hogyan változtatta meg az életüket az, hogy az IT-piacon kötöttek ki, és arra is választ adtak, mit gondolnak Mark Zuckerberg azon kijelentéséről, miszerint a mesterséges intelligencia még idén elveheti a munkájukat.

Kiégés érzéstől a karrierváltásig