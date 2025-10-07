erste bankgeorgeleállásrendszerfejlesztés
Tech

Három nagy leállás lesz októberben az Erste Banknál

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 10. 07. 08:22
Mohos Márton / 24.hu

Az Erste Bank ismét csak bejelentette, hogy rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek, aminek következtében egyes szolgáltatásaik több alkalommal is elérhetetlenek lesznek. A tájékoztatás szerint 2025. 10. 10. 22:00 és 2025. 10. 11. 12:00 között, 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között, valamint 2025. 10. 28. 22:00 és 2025. 10. 29. 03:00 között lehet számítani némi fennakadásra.

Nem elérhető szolgáltatások:

  • George App és Web,
  • internetes vásárlás (csak 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00, valamint 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között),
  • azonnali átutalások indítása,
  • azonnali átutalások fogadása (csak 2025.10.11. 00:00 és 2025.10.11. 04:00, valamint 2025. 11. 22. 00:00 és 2025. 11. 22. 04:00 között),
  • Erste TeleBank,
  • Vállalati NetBank,
  • Electra,
  • Erste Business MobilBank,
  • SMS-szolgáltatások,
  • API-csatorna,
  • online termékigénylés,
  • lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felülete.

Ezek a szolgáltatások viszont továbbra is elérhetők lesznek:

  • internetes vásárlás (kivéve 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00, valamint 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között),
  • azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025.10.11. 00:00 és 2025.10.11. 04:00, valamint 2025. 11. 22. 00:00 és 2025. 11. 22. 04:00 között),
  • készpénzfelvétel belföldön ATM-ből,
  • készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül,
  • fizetés és vásárlás bankkártyával POS-terminálon keresztül,
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül,
  • bankkártya letiltása TeleBankon keresztül,
  • MobilePay,
  • weboldal-szolgáltatások,
  • mobilegyenleg feltöltése.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Több száz millió forintot foglaltak le két főorvostól Budapesten, akik havi 100–140 ezer forintot kértek el a betegek államilag finanszírozott elhelyezéséért
Árpa Alexandra kis híján szerepelt a Hunyadiban: A keresztény értékrendembe a vetkőzés nem fér bele
Vannak olyan iskolák, ahova egyetlen elsős sem iratkozott be
Marsi Anikó elárulta, miért visel hetek óta fekete ruhát a Tényekben
NER-es felár: 15 százalékkal drágultak az uniós közbeszerzések, amikor kormányközeli vállalkozók nyerték őket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik