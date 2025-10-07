Három nagy leállás lesz októberben az Erste Banknál

Az Erste Bank ismét csak bejelentette, hogy rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek, aminek következtében egyes szolgáltatásaik több alkalommal is elérhetetlenek lesznek. A tájékoztatás szerint 2025. 10. 10. 22:00 és 2025. 10. 11. 12:00 között, 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között, valamint 2025. 10. 28. 22:00 és 2025. 10. 29. 03:00 között lehet számítani némi fennakadásra.
Nem elérhető szolgáltatások:
- George App és Web,
- internetes vásárlás (csak 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00, valamint 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között),
- azonnali átutalások indítása,
- azonnali átutalások fogadása (csak 2025.10.11. 00:00 és 2025.10.11. 04:00, valamint 2025. 11. 22. 00:00 és 2025. 11. 22. 04:00 között),
- Erste TeleBank,
- Vállalati NetBank,
- Electra,
- Erste Business MobilBank,
- SMS-szolgáltatások,
- API-csatorna,
- online termékigénylés,
- lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felülete.
Ezek a szolgáltatások viszont továbbra is elérhetők lesznek:
- internetes vásárlás (kivéve 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00, valamint 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között),
- azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025.10.11. 00:00 és 2025.10.11. 04:00, valamint 2025. 11. 22. 00:00 és 2025. 11. 22. 04:00 között),
- készpénzfelvétel belföldön ATM-ből,
- készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül,
- fizetés és vásárlás bankkártyával POS-terminálon keresztül,
- George Web tiltása TeleBankon keresztül,
- bankkártya letiltása TeleBankon keresztül,
- MobilePay,
- weboldal-szolgáltatások,
- mobilegyenleg feltöltése.