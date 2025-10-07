Három nagy leállás lesz októberben az Erste Banknál

Az Erste Bank ismét csak bejelentette, hogy rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek, aminek következtében egyes szolgáltatásaik több alkalommal is elérhetetlenek lesznek. A tájékoztatás szerint 2025. 10. 10. 22:00 és 2025. 10. 11. 12:00 között, 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között, valamint 2025. 10. 28. 22:00 és 2025. 10. 29. 03:00 között lehet számítani némi fennakadásra.

Nem elérhető szolgáltatások:

George App és Web,

internetes vásárlás (csak 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00, valamint 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között),

azonnali átutalások indítása,

azonnali átutalások fogadása (csak 2025.10.11. 00:00 és 2025.10.11. 04:00, valamint 2025. 11. 22. 00:00 és 2025. 11. 22. 04:00 között),

Erste TeleBank,

Vállalati NetBank,

Electra,

Erste Business MobilBank,

SMS-szolgáltatások,

API-csatorna,

online termékigénylés,

lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felülete.

Ezek a szolgáltatások viszont továbbra is elérhetők lesznek: