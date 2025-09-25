33 ezer fényévre létezhet a legközelebbi idegen civilizáció

Egy új tanulmány alapján az intelligens élet kifejlődéséhez szükséges feltételek a véltnél sokkal ritkábban fordulhatnak elő a világegyetemben – írja a Space.com. Ugyan a Marson egyre közelebb kerülünk az egykori lehetséges földön kívüli létformák megtalálásához, a potenciális idegen intelligencia keresése még gyerekcipőben jár.

Manuel Scherf és Helmut Lammer, az Osztrák Tudományos Akadémia munkatársai legújabb elemzésük során arra jutottak, hogy lemeztektonika, valamint a megfelelő mennyiségű szén-dioxid és oxigén hiányában a miénkhez hasonló fejlett civilizációk rendkívül ritkák lehetnek. Annak esélye, hogy a viszonylagos közelségünkben létezzen technológiai létforma, egészen elenyésző.

Vizsgálatuk szerint ahhoz, hogy egy bioszféra elég hosszú ideig fennmaradjon a komplex élet és az azt követő fejlett technológia létrejöttéhez, egy Föld-szerű bolygónak, úgynevezett kőzetbolygónak meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak. Először is elegendő szén-dioxid szükséges a fotoszintézis fenntartásához és a légkör elszökésének megakadályozásához, de nem jó, ha túl sok van belőle, ugyanis az atmoszféra így mérgezővé vagy túl forróvá válhat.

Ennek az egyensúlynak a kulcsa a lemeztektonika, amely a szén-szilikát cikluson keresztül szabályozza a légkörben található szén-dioxid mennyiségét, a folyamat viszont nem tarthatja fenn örökké a bioszférát. „Egy bizonyos ponton elegendő szén-dioxid vonódik ki a légkörből ahhoz, hogy a fotoszintézis leálljon. A Föld esetében ez várhatóan legkorábban 200 millió, legkésőbb 1 milliárd év múlva fog bekövetkezni” – mondta Scherf.

A következő kulcstényező, hogy a bioszférára tovább fennmaradjon, mint amennyi idő alatt a technológiai élet kialakul. Bolygónkon ez az evolúció 4,5 milliárd év alatt ment végbe.

Fontos továbbá, hogy az adott égitest nitrogén-oxigén domináns légkörrel bírjon. Az oxigén különösen lényeges nemcsak a biológia, hanem a technológiai fejlődés szempontjából is, a 18 százalék alatti szint például megakadályozhatja a tűz használatát, amely történelmileg elengedhetetlen volt a fémmegmunkáláshoz és így a fejlett eszközök létrehozásához.

A páros modelleket készített, hogy összehasonlítsa a különböző légköri összetételű bioszférák élettartamát azzal az idővel, amely a fejlett civilizációk kialakulásához szükséges lehet. Arra a következtetésre jutottak, hogy ha létezne technológiai civilizáció a Tejútrendszerben, akkor az a Földtől legközelebb nagyjából 33 ezer fényévre helyezkedhetne el.

Egy efféle civilizációnak legalább 280 ezer évig – és valószínűleg ennél is sokkal tovább – kellene fennmaradnia ahhoz, hogy esély legyen a velünk való időbeli átfedésre. Mindez azt jelenti:

igen csekély a valószínűség arra, hogy jelenleg van másik fejlett civilizáció galaxisunkban.

Ennek ellenére a szakértők szerint érdemes folytatni a keresést. Scherf szerint a földön kívüli intelligencia ugyan ritka lehet, de csak a kutatás adhat választ létezésére. Amennyiben sikerül felfedezni, az a valaha volt legnagyobb tudományos áttörés lehet.