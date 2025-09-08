holdfogyatkozásteljes holdfogyatkozásasztrofotócsillagászat
Ilyen volt a tegnapi teljes holdfogyatkozás, amelyet itthon nem mindenki láthatott

2025. 09. 08. 08:56

Teljes holdfogyatkozás volt látható 2025. szeptember 7-én este, a jelenségről itt írtunk részletesebben. Égi kísérőnk eleve fedetten kelt fel, majd nagyjából 20 perccel később, 19:31-kor kezdetét vette a teljes fogyatkozás. Ennek maximuma 20:12-ig tartott, de a teljesség egészen 20:53-ig, tehát majdnem másfél órán át látható volt.

Az eseményt nemcsak hazánk területéről, hanem a világ megannyi régiójából komoly érdeklődés övezte, rengeteg fotó készült. A fenti galériában magyarországi és külföldi felvételeket válogattunk össze, a National Geographic hazai kiadásának galériája itt érhető el.

