Fontos változás jön a Foxpostnál

Ősszel megkezdődik a Packeta Z-Box automaták integrálása a Foxpost hálózatába – olvasható a cég közleményében. Az első szakasz szeptember 8-án indul: ettől a naptól a vállalat hálózatában kétféle automata lesz elérhető. A már ismert érintőképernyős készülékek Foxpost A-Box néven működnek tovább, emellett megjelennek a Packeta rendszeréből ismert, gombos kezelőpanelű automaták, Foxpost Z-Box néven.

A két automatatípus egy hálózatban, egységes megjelenéssel működik, az eligazodást az automatákon elhelyezett A-Box és Z-Box logók segítik. A csomagátvétel mindkét automatánál ugyanúgy működik, de néhány dologban különböznek. Az A-Box automaták a Foxpostnál megszokott érintőképernyős felülettel működnek, csomagfeladáshoz nem szükséges előzetes regisztráció, a fizetés pedig POS-terminálon történik.

A Z-Box nyomógombos kezelőpanelt használ, csomagfeladáshoz online regisztráció kell, a fizetés pedig fizetési linken keresztül zajlik.

A webshopokban külön jelölések mutatják, hogy melyik típus milyen lehetőségeket kínál.

Az első lépésben 18 automata kerül telepítésre. Ezt követően néhány hetes tesztüzem indul, amely során a cég figyeli és értékeli a működési tapasztalatokat. A tesztidőszakot követően még idén összesen 139 Foxpost Z-Box automata kerül kihelyezésre új helyszínekre. A teljes Packeta-hálózat integrálása 2026-ban folytatódik.

A változásokkal együtt megújul az automatakereső modul és az adatkapcsolati rendszer. Az új rendszer pontosabb, valós idejű telítettségi adatokat mutat, így a felhasználók könnyebben választhatják ki a legszabadabb automatát.

A Foxpost igyekszik pontos tájékoztatással segíteni a felhasználókat, a webshopokat és a webáruházmotor-fejlesztőket az átállásban. Az elérhető információk között szerepelnek az automaták használatát bemutató leírások, az eltérő típusok funkcióit összehasonlító anyagok és az integrációhoz szükséges technikai útmutatók is.

Nem ez az egyetlen dolog ugyanakkor, amire figyelni kell a Foxpost-felhasználóknak:

