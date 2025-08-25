foxpostalkalmazásmegszűnés
Szeptemberben megszűnik a jelenlegi Foxpost alkalmazás

admin Birkás Péter
2025. 08. 25. 16:32
Jövőre érkezik helyette egy vadonatúj okostelefonos applikáció.

2025. szeptember 1-jétől megszűnik a jelenlegi Foxpost alkalmazás – értesítette felhasználóit a csomagautomatás szolgatás.

Ez persze koránt sem azt jelenti, hogy a jövőben nem lesz lehetőség a csomagok kezelésére az okostelefonon, hiszen a kiküldött értesítő szerint valamikor 2026 első felében érkezik egy vadonatúj applikáció. A cserére a Foxpost és a Packeta összeolvadása miatt van szükség – erről itt írtunk bővebben.

Amíg megérkezik az új alkalmazás, addig a Foxpost minden szolgáltatása zavartalanul rendelkezésre áll a webes felületünkön, amely mobilról is hazsnálható. Itt nyomon követhetők a csomagok útja és kezelhető a feladás, az átvétel és a visszaküldés.

Kiderült továbbá, hogy az alkalmazás megújulásával párhuzamosan a Foxpost hálózata fejlődik, ami többek között azt is jelenti, hogy szeptembertől új automaták és még több, könnyen elérhető helyszín válik elérhetővé a felhasználók számára.

