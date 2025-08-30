Napok óta nem látták Donald Trumpot, a közösségi médiában már azt terjesztik, hogy meghalt

Megszaporodtak a Trump is Dead, vagyis Trump halott keresések az X és más közösségi média platformok felületein. Csak az Elon Musk által tulajdonolt platformon több tízezer ilyen poszt született. A trend vegyes reakciókat váltott ki: egyes felhasználók Donald Trump halálán viccelődtek, míg mások aggodalmukat fejezték ki az egészségi állapota miatt – írja többi között a CNBCTV18.

Trump a hírek szerint néhány napja nem mutatkozott nyilvánosan, a legutóbbi fotóügynökségi képek augusztus 26-áról származnak. A közösségi médiában azonban továbbra is aktív, alig pár órája posztolt a Truth Social-ön a szankciókkal kapcsolatban. De akkor miért alakult ki ez a trend? – merül fel joggal a kérdés.

A pletykák azután kaptak szárnyra, hogy J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke augusztus 27-én az USA Todaynek adott interjújában kijelentette, hogy kész közbelépni és elnökké válni, ha „szörnyű tragédia” történik. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Trump fitt, energikus és „hihetetlenül jó egészségnek” örvend.

Ő az utolsó, aki telefonál éjszaka, és ő az első, aki felébred, és újra telefonál reggel. Igen, szörnyű tragédiák történnek. De biztos vagyok benne, hogy az Egyesült Államok elnöke jó formában van, kitölti mandátumának hátralévő részét, és nagyszerű dolgokat tesz az amerikai népért. És ha, Isten ments, szörnyű tragédia történik, nem tudok jobb munkahelyi képzést elképzelni, mint amit az elmúlt 200 napban kaptam

– mondta.

A Fehér Ház egyelőre nem reagált a pletykára, de egyelőre semmi nem utal arra, hogy bármi történt volna az elnökkel.

Az interjú mellett az is felkapottá tette a keresőszót, hogy Matt Groening, A Simpson család alkotója a júliusi San Diego Comic-Conon azt mondta, még nem tervezték meg a sorozat végét, de a végső befejezést Donald Trump halálához kötötte. Ez azért is hangzott különösen furcsán, mert a széria már többször is megjósolt váratlan eseményeket. A pletykákat tovább táplálta, hogy az elnök egészségügyi problémákkal is küzdött. Július elején a Fehér Ház krónikus vénás elégtelenséget állapított meg, miután megvizsgálták a lábait.