A Végső állomás című horror jutott eszünkbe, mikor megláttuk ezt a létrát szállító autóst

Valószínűleg sokan vannak úgy, hogy amikor utazás közben meglátnak egy farönköket szállító kamiont, akkor azonnal a Végső Állomás 2 című horrorfilm azon része ugrik be, mikor egy ilyen jármű közreműködésével történik elképesztő baleset.

Hasonló érzés kapott el, mikor megláttam a BpiAutósok egyik legújabb videóját, amin egy olyan kék Opel látható, ami éppen egy létrát szállít, csak nem éppen szabályosan, a menetiránnyal párhuzamosan elhelyezve, hanem éppen ellenkezőleg, arra merőlegesen.

Talán nem kell külön ecsetelni, hogy milyen veszélyes megoldás így szállítani egy létrát, és kész szerencse, hogy a YouTube-on közzétett, menetrögzítő kamera által rögzített felvételen feltűnő motoros nem lett egy olyan végzetes baleset áldozata, mint amilyen az említett Végső állomás-filmekben szokott megesni a szereplőkkel.