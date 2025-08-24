létraszállításopelvégső állomás
A Végső állomás című horror jutott eszünkbe, mikor megláttuk ezt a létrát szállító autóst

2025. 08. 24. 19:54
Kész csoda, hogy nem történt súlyos baleset.

Valószínűleg sokan vannak úgy, hogy amikor utazás közben meglátnak egy farönköket szállító kamiont, akkor azonnal a Végső Állomás 2 című horrorfilm azon része ugrik be, mikor egy ilyen jármű közreműködésével történik elképesztő baleset.

Hasonló érzés kapott el, mikor megláttam a BpiAutósok egyik legújabb videóját, amin egy olyan kék Opel látható, ami éppen egy létrát szállít, csak nem éppen szabályosan, a menetiránnyal párhuzamosan elhelyezve, hanem éppen ellenkezőleg, arra merőlegesen.

Talán nem kell külön ecsetelni, hogy milyen veszélyes megoldás így szállítani egy létrát, és kész szerencse, hogy a YouTube-on közzétett, menetrögzítő kamera által rögzített felvételen feltűnő motoros nem lett egy olyan végzetes baleset áldozata, mint amilyen az említett Végső állomás-filmekben szokott megesni a szereplőkkel.

