Nézzen rá az Instagramra, hasznos újítások érkeztek

Hasznos újításokat jelentette be az Instagram, amelyek között van olyan, amit már régóta kérnek a felhasználók, de olyan is, amit más közösségi appokból inspirálódva vehettek át – írja az Engadget.

A legfontosabb ezek közül a helymeghatározási funkció, amellyel térképen követhetjük, merre járnak a barátaink. Az opcionális funkció aktiválása után a személyek utolsó ismert lokációja jelenik meg térképes nézetben – legalábbis azoké, akiket szeretnénk.

A funkció több részlete is személyre szabható, így például kiválaszthatja, minden barátjával, esetleg csak a legközelebbiekkel osztja meg a helyzetét, vagy néhány specifikus követővel.

A térképes megoldás eléggé hasonlít a Snapchat-féle Snap Mapre, éppen csak az emojianimációk nélkül.

A helymegosztás mellett elérhetővé vált az újraposztolás lehetősége is, ami először 2022-ben tűnt fel tesztként a Meta által tulajdonolt platformon. Ezúttal viszont véglegesen is beépítik, melynek köszönhetően Reels-videókat, és sima bejegyzéseket is újra lehet osztani másoktól. A megosztás mellett ráadásul rövid szöveget is írhatunk ezekhez.

A frissítések a vállalat közlése szerint egyből bevezetésre kerülnek, így a legtöbb felhasználó számára már most elérhetőek. Amennyiben nem látja még ezeket a funkciókat, érdemes megnézni az alkalmazásboltot az esetleges frissítésekért.