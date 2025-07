Matematikában is beérhette az embert a mesterséges intelligencia

Elképesztő sikert ért el az OpenAI egyik nem nyilvános, kísérleti modellje: Alexander Wei, a cég kutatója szerint a mesterséges intelligencia „aranyérem szintű teljesítményt” ért el a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián (IMO).

1/N I’m excited to share that our latest @OpenAI experimental reasoning LLM has achieved a longstanding grand challenge in AI: gold medal-level performance on the world’s most prestigious math competition—the International Math Olympiad (IMO). pic.twitter.com/SG3k6EknaC

— Alexander Wei (@alexwei_) July 19, 2025