Ijesztő dolgot vett észre a ruháján a NASA asztronautája űrséta közben

Május elsején a NASA űrhajósai, Anne McClain és Nichole Ayers kiléptek a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) az Extravehicular Mobility Unit (EMU) ruháikban. Ez egy rendkívüli fontosságú, kizárólag nők által végrehajtott űrséta volt, amelynek célja egy olyan jövőbeli napelemrendszer konzoljának felszerelése volt, amely akár 30 százalékkal is megnövelheti az űrállomás energiatermelő kapacitását.

ISS EVA-93: A “slice” has been spotted in Anne McClain’s EMU glove. MCC-H says they are good to proceed. pic.twitter.com/Q3G9E71vsm — NSF – NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 1, 2025

De ahogy a NASA Spaceflight is észrevette, a hat és fél órás küldetés nem volt teljesen zökkenőmentes. Kevesebb mint egy óra elteltével McClain egy vágást észlelt a jobb kesztyűje mutatóujján, ami arra késztette a földi irányítást, hogy alaposabban megvizsgálja az ügyet. Szerencsére a problémát nem ítélték olyan súlyosnak, hogy veszélyeztesse az asztronauta biztonságát, így az űrséta folytatódhatott.

Érdekes módon McClainnek, az amerikai hadsereg jelenlegi ezredesének és korábbi profi rögbijátékosnak hat évig kellett várnia arra, hogy csatlakozhasson egy kizárólag női űrsétához, éppen egy űrruha-probléma miatt.

Mint azt a Futurism felidézte, a NASA 2019 márciusában elvetette a két női űrhajós – McClain és Christina Koch – első űrsétájának tervét, miután előbbi egy misszió során jelezte, hogy a ruhája nagy rá. A problémát nem sikerült időben megoldani, így McClain helyét Nick Hague űrhajós vette át. Az első, kizárólag nők által végrehajtott űrsétát pedig végül Koch és Jessica Meir űrhajós hajtotta végre 2019 októberében.

Habár az EMU alkatrészei több méretben is beszerezhetők, sok elem soha nem illeszkedik jól, különösen az alacsonyabb nők számára. És mivel az ISS-t kevesebb mint öt éven belül nyugdíjazzák, az idő vasfoga a ruhákon is meglátszik már. Ez különösen a kesztyűknél látszik, ahogyan most is. A NASA azonban hangsúlyozta, hogy minden űrséta előtt alaposan leellenőrzik, biztonságosak-e a kellékek. Akárhogy is, a küldetés pozitívan zárult: több mint öt évvel az elszalasztott lehetősége után McClain végre megkapta a lehetőséget, és teljesítette az ötödik, kizárólag nők által vezetett űrsétát.