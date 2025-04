2024-ben a globális légiutas-forgalom elérte a 2020-ban kirobbant világjárvány előtti szintet, összesen 9,5 milliárd utas repült tavaly, ami 3,8 százalékkal magasabb, mint a 2019-es érték – írja a Portfolio a Bloomberg cikke alapján.

Amennyiben csak a nemzetközi utasforgalmat nézzük, úgy továbbra is a dubaji repülőtér áll az első helyen, ahol 92 millió ember fordult meg 2024-ben. A második helyen a londoni Heathrow áll 79,2 millió utassal, míg a dobogó harmadik fokán a Szöul közeli Incheon áll 70,7 millióval – itt mi is jártunk a közelmúltban egy dél-koreai út okán, amiről részletes cikket is írtunk, számba véve a felmerülő költségeket.

Íme a teljes lista a nemzetközi utasforgalom alapján:

Dubaj (DXB) – 92 millió

London Heathrow (LHR) – 79 millió

Szöul Incheon (ICN) – 70 millió

Szingapúr (SIN) – 67 millió

Amszterdam (AMS) – 66 millió

Párizs (CDG) – 64 millió

Isztambul (IST) – 62 millió

Frankfurt (FRA) – 56 millió

Hongkong (HKG) – 52,9 millió

Doha (DOH) – 52,7 millió

Amennyiben viszont a belföldi utasforgalmat is figyelembe vesszük, úgy jelentősen átalakul a tízes lista, és az első helyre az Egyesült Államokban található atlantai reptér kerül, ahol 2024-ben nem kevesebb, min 108 millió utas fordult meg. És nem Atlanta az egyetlen reptér az USA-ban, ami bekerült a tíz legforgalmasabb közé a belföldi utasokat is beszámítva, illetve más országok légikikötői is helyet követeltek maguknak: