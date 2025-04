Ezekért a régi mobilokért akár milliókat is fizethetnek

A magyarok jelentős részénél, közel kétharmaduknál kallódhatnak otthon használaton kívüli mobiltelefonok. A régi készülékekért legtöbbször nem remélhetünk sok pénzt a használatpiacon, azonban van néhány olyan eszköz, amiért komoly összegeket fizethetnek – írja a Heute.at.

Ilyen például a 2013-ban kiadott, karbon, titán, üveg és rozsdamentes acél felhasználásával készült Nokia 8800 Carbon Arte, ami a kiadásakor igazi prémium készüléknek számított. Habár a 3,2 megapixeles kamera ma már viccesnek tűnik, különleges kialakítása és az exkluzív funkciók miatt még mindig keresett modell a gyűjtők körében:

egy kiállítási darabot például 3500 euróért, vagyis csaknem másfél millió forintért kínáltak nemrégiben.

Ennél is komolyabb értéket képviselhet egy 1983-as Motorola DynaTAC 8000X, ami az egyik első mobiltelefon volt. A készülék megjelenésekor is igen drágának számított a maga 4000 dolláros árával, ami az inflációt is beleszámolva ma nagyjából 12.300 dollárt jelentene, ami 4,4 millió forintnak felel meg. Így tehát nem is olyan meglepő, hogy egy jó állapotban fennmaradt eszközt nemrég 21 ezer euróért, tehát 8,5 millió forintért árultak.

Végül pedig ott van az első generációs iPhone (iPhone 2G) is, amely bár nem olyan régi, mégis komoly szellemi értéket képvisel. Még 2023-ban 63 356 dollárért – azaz akkori értéken közel 23 millió forintért – kelt el egy ilyen mobil egy online árverésen, és ma sem ritka, hogy milliókat adnak érte. Egy jól megőrzött példányért nemrégiben 14 millió forintot kértek – az ehhez hasonló ajánlatok pedig egyáltalán nem ritkák az online piactereken.