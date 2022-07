Minden tizedik magyar a kukába dobja elhasznált telefonját

Már csúcsmobilt is vehet a 3G-s telefonok után járó támogatásból

A magyarok közel kétharmada, 63 százaléka tárol otthon használaton kívüli mobiltelefont, ráadásul az esetek többségében több 10-15 évnél is régebbi készülék is hever a fiókban – derült ki a Yettel legújabb országos kutatásából. A vállalat a felmérést követően országos kampányt indít, melynek célja a régi telefonok begyűjtése és az újrahasznosításra való ösztönzés.

A kutatás szerint a leggyakoribb otthon tárolt számítástechnikai eszközöknek a mobiltelefonok számítanak: ezek tízből hat válaszadónál megtalálhatóak.

A megkérdezettek több mint 60 százaléka kábeleket és töltőket, 47 százalékuk pedig fülhallgatókat tárol leggyakrabban a fiókja mélyén. A kutatás rámutatott, hogy nem csak a régi technológiák kallódhatnak otthonunkban, 15-17 százalék ugyanis okosórát és bluetooth-hangszórót is őrizget, anélkül, hogy használná. Amikor a telefonváltás okáról kérdezték az embereket, 61 százalék válaszolt úgy, hogy azért vesz új készüléket, mert az előző elromlott vagy elhagyta azt. Sokaknál döntő tényező, ha az egyébként működőképes készülék túlságosan elhasználttá vált (45 százalék), vagy nem rendelkezik valamely szükséges funkcióval (42 százalék).

A kitöltők 60 százalékának több mint 5 telefonja volt valaha, ötödének pedig legalább 10 készüléke, és a válaszok alapján ezek egy részét egyszerűen elteszik, amikor újra cserélik. Ennek oka többségében az, hogy be akarják biztosítani magukat egy tartalék telefonnal, vagy hogy féltik az adataikat. A megkérdezettek több mint negyede azonban csak amiatt tartja meg régi készülékeit, mert nem tudja, mihez kezdjen vele.

A meg nem őrzött telefonok legjellemzőbb sorsa az, hogy elajándékozzák (38 százalék) vagy eladják (23 százalék) őket.

Mindössze 14 százalék dönt úgy, hogy visszaviszi a telefont egy elektronikai üzletbe vagy a szolgáltatóhoz, amivel elindítja a készüléket az újrahasznosítás útján. Minden tizedik tulajdonos egyáltalán nem foglalkozik a kérdéssel, és egyszerűen a kukába dobja régi készülékét.

A szolgáltató közleményében felhívta a figyelmet, hogy a régi mobilok megfelelő kezelése azért fontos, mert a készülékekben olyan veszélyes anyagok találhatók, amik a rendeltetésszerű használat során nem okoznak gondot, de nem megfelelő tárolás esetén, vagy a kommunális hulladékba kerülve már ártalmasak lehetnek. Az öregedő akkumulátor ugyanis elkezdhet szivárogni, veszélyes anyagokat juttatva a környezetbe.

Emellett a telefonokban olyan értékes fémek – köztük arany, ezüst, réz, vas – is találhatóak, amelyek a készülékek újrahasznosítása során kinyerhetők, így nem kell azokat költségesen és környezetszennyező módon újra kitermelni.

A szolgáltató több olyan megoldást is kínál, amellyel ügyfelei csökkenthetik környezeti lábnyomukat. Ilyen például az elektronikus számla, a digitális aláírás, vagy a kisebb méretű SIM-kártya. Most pedig a Yettel arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy tegyenek a természet egyensúlyáért, és a régi mobiltelefonokat ne őrizgessék vagy dobják a szemetesbe, hanem vigyék be üzleteikbe. A szolgáltató ígérete szerint erre szakosodott partnerei segítségével gondoskodik majd a készülékek újrahasznosításáról.

Emellett július 18-tól az NMHH készülékcsere-programjának keretében 40 ezer forint támogatással lehet vásárolni új készüléket a Yettelnél a nemrég még használt 2G-s vagy 3G-s mobilokért cserébe.