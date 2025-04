Saját közvetítésében trollkodták szét Elon Muskot

Széttrollkodták Elon Muskot április 5-i livestreamje során – írja a Futurism. A SpaceX milliárdos vezérigazgatója online közvetítette, ahogy a Path of Exile 2 (PoE 2) nevű ingyenes akció-RPG-vel játszik magánrepülője fedélzetén, az esemény állítólag a SpaceX Starlink műholdflottájának légi kommunikációs tesztjét szolgálta.

A játék chatjében hamar megjelentek a trollok, a néhol zaklatásba hajló gúnyolódásnak részben az adott alapot, hogy Musk már a PoE 2 első gyakorlópályáján is többször kiesett, nagyjából 1 óra 45 perc után pedig rage quitelt, megszakítva a streamet. A felhasználók többek között azzal támadták a milliárdost, hogy

nincsenek barátai;

egyedül fog meghalni;

buta és csúnya;

Vivian Wilson nevű, elhidegült transznemű lányának igaza volt, amikor azt állította, hogy apja csapnivaló az Overwatch nevű játékban;

nevű, elhidegült transznemű lányának igaza volt, amikor azt állította, hogy apja csapnivaló az Overwatch nevű játékban; de Donald Trumppal való viszonya miatt is kritizálták.

A trollkodásnak volt előzménye: Muskról régóta köztudott, hogy szereti a videojátékokat, gamer körökben azonban az év eleje óta jelentős a vele szembeni ellenszenv. Ekkor ugyanis kiderült, hogy titokban azért fizetett tehetséges PoE 2-felhasználóknak, hogy építsenek fel neki magas szintű karaktereket.

Ezzel azt a látszatot akarta kelteni, hogy ügyes a programban, a tervet utóbb a milliárdos is elismerte. Eközben a kormányzatban betöltött szerepe miatt is drasztikusan csökkent a népszerűsége.

A szombati közvetítés során az üzenetáradat láthatóan rosszul érintette.

Ugyan próbált nem reflektálni a trollkodásokra, egy ponton viszont kijelentette, hogy tele van retardáltakkal a chat, végül pedig egy halál után bármiféle búcsúzás nélkül meg is szakította a közvetítést.

Noha több követő is javasolta, hogy kapcsolja be a játék „ne zavarjanak” opcióját vagy rejtse el az üzeneteket, ezt nem tette meg, elképzelhető, hogy nem is ismerte a funkciókat.

A gamerközösség összességében úgy értékelte, hogy a milliárdos nem különösebben jó PoE 2-ben, még a tutorial bosson sem jutott túl a játék új hardcore patch-ében. A közösségi oldalakon többen kárörvendően reagáltak a történtekre, Quin69TV streamelő – aki korábban csalónak nevezte a vállalkozót – egy videójában azt állította, hogy Musk valószínűleg a játék nyitószakaszán sem tud majd túljutni.