Hatalmas kitörést észleltek a Napnál

Hatalmas, rendkívül erős, X osztályú flert figyeltek meg a Napnál – írja a Live Science. Az eseményt követően több régióban rádiókimaradások jelentkeztek.

A NASA és a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) által közösen üzemeltetett GOES-16 műhold által rögzített felvételen az látható, ahogy a fler kitör a csillagunk felszínén lévő, AR4046 jelű napfoltból. Az X1,1-es esemény az első X osztályú fler, amelyet február óta észleltek.

A NOAA Űridőjárás-előrejelző Központja szerint koronakidobódás (CME) is bekövetkezett. Míg a fler a napfelszín egy adott részének hirtelen kifényesedése, addig a CME a napkorona egy darabjának kilökődése. Az így keletkezett plazmafelhő a Földet elérve megzavarhatja a műholdakat és az elektromos hálózatokat.

A view of today’s X1 (R3) flare in GOES-16 imagery at the 304A wavelength (courtesy of jhelioviewer) shows the blast of solar material associated with the flare. The CME is likely directed not Earth-directed; however analyses continues to be sure of no flanking influences. pic.twitter.com/xggvYz3Pb0

— NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) March 28, 2025