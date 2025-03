Teljesen átalakul a vásárlás a soroksári IKEA-ban, hála az automatizált, robotikával szerelt raktárnak

Az IKEA 2023 novemberében kezdte meg a soroksári egységének átalakítását, ami bő egy évig tartott, és a modern automatizálással, illetve robotikával felszerelt áruház a cég ígérete szerint a fejlesztéseknek köszönhetően a korábbinál gyorsabbá teszi a házhoz szállítást, nemcsak a budapestiek, de minden magyar vásárló számára.

8 fotó

Az automatizáció lényege, hogy bár a csomagok összeállítását még mindig emberek végzik, de a megvásárolt termékek egy jelentős részét (a kisebb és közepes méretűeket) már önjáró targoncák és robotok gyűjtik össze, ezzel jelentősen felgyorsítva a rendelések összeállítását, ezzel azok teljesítését. Az átalakított áruházban ráadásul a korábbinál sokkal több termék tárolására van lehetőség, az IKEA teljes kínálata megtalálható itt, így az egész ország kiszolgálható innen.

A soroksári egység nagy különlegessége továbbá egy hatalmas, több méter magas és széles termékautomata, amihez bármikor odasétálhatnak az alkalmazottak, és a szükséges termék kódját megadva a méretes gép úgy adja ki a kívánt tárgyat, mint ahogy kólát veszünk egy automatából.

A kiszállítás felgyorsítása mellett at egyik legnagyobb változás, hogy bár az áruház továbbra is rendelkezik az önkiszolgáló raktárral, ahol összeszedhetők – többek között – a lapra szerelt bútorok, de az újonnan kihelyezett terminálokkal már a bemutatóteremben megvásárolható minden, amit kinéztünk.

Ezeket mostantól a vásárlóknak nem is muszáj külön összeszedni (bár a lehetőség továbbra is adott), a raktárban azonnal megkezdődik az összekészítés, a termékeket pedig csak át kell venni a kijárat közelében lévő átvevő pontnál, ahol kijelzőkön látható, hogy elkészült-e már a csomagunk. A vásárlás során továbbá az is megszabható, hogy mikor szeretnénk átvenni a megvásárolt bútorokat vagy kiegészítőket.

Ezen vásárlások összeállítását szintén részben a már említett automatizált eszközök segítik, és a termékek sok esetben a raktár mennyezetére szerelt síneken közlekedő szállítórobotok segítségével jutnak el a kijárat közelében található kiadóponthoz.

A legnagyobb lesz

Az IKEA Soroksár jelenleg Európa legnagyobb fulfilment (rendelésteljesítő) áruháza, és a vállalat becslései szerint a teherautós és csomagos kiszállítási kapacitásának, valamint a kezelt áruk köbméterben mért mennyiségének köszönhetően van rá esély, hogy 2026-ra a világ legnagyobb ilyen jellegű bútorboltjává váljon.

Az automatizáció a svéd vállalat szeint növeli a hatékonyságot és közel megduplázza az online rendelések feldolgozási kapacitását, az éves kiszállítások száma 540 000-ről közel a duplájára, 950 000-re növekszik. A cég az átalakulás részeként átfogó képzési programokat is indított, amelyek célja a munkavállalók készségeinek fejlesztése és felkészítése a folyamatosan változó kiskereskedelmi környezetre.

A soroksári áruház teljesen más, mint bármely más IKEA áruház a világon. A vásárlási út rövidebb, interaktívabb és automatizáltabb

– mondta a sajtónak szervezett bejáráson David McCabe, az IKEA Csehország Magyarország és Szlovákia vezérigazgatója és fenntarthatósági vezetője.

Átalakul a vásárlás

McCabe ezzel arra a helyben vásárlást érintő modernizálásra utalt, hiszen az átalakítás óta más magyarországi IKEA áruházakban még nem elérhető funkciók várják a vásárlókat. Ilyen a különböző szőnyegeket a padlóra kivetítő projektor, ami valós méretben mutatja meg a kiegészítőket, emellett digitális, érintőkijelzős kioszkok igazítják el a vevőket, amelyeknél nemcsak a különböző termékekre lehet rákeresni, de a rendszer megmutatja ezek pontos helyét, illetve az oda vezető útvonalat is.

Hasonló tájékozódást segítő funkciót kapott az IKEA alkalmazás is.

Az appban a soroksári áruházat kiválasztva elérhető Az áruház térképe menüpont, ahol 3D-ben látható mindkét szint, a bejárható útvonal és az is, hogy az egyes területeken mely termékcsoport található. Konkrét termékekre rákeresve pedig az alkalmazás ezen a térképen szintén megmutatja, merre található a kiválasztott tárgy.