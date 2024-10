Nem mindegyik telefonon működik az Ügyfélkapu utódja

Hamarosan elengedhetetlenné válhat a Digitális Állampolgárság (DÁP) mobilos alkalmazása az online ügyintézéshez, ám az applikáció nem kompatibilis bármelyik készülékkel. Mutatjuk, milyen telefonra van szükség a használatához, és melyikek szerezhetőek be a legolcsóbban.

Amint a 24.hu korábban megírta, több jel is arra mutat, hogy az Ügyfélkapu megszűnhet, helyét pedig a DÁP alkalmazása veheti át – igaz, ezt hivatalosan még nem erősítette meg a kormány. A DÁP honlapján közzétett információk szerint applikációjuk viszont nem használható bármelyik telefonon. Ahhoz, hogy az alkalmazás megfelelően működjön, iOS 16-os vagy Android 10-es, illetve ezeknél újabb operációs rendszerre van szükség.

Honnan lehet tudni, milyen operációs rendszer van a telefonon? Az operációs rendszer verziószáma androidos készülékeken a Beállítások „A telefonról” vagy a „Telefon névjegye”, esetleg a „Névjegy” nevű menüpontban ellenőrizhető. Az iPhone-ok esetében az iOS verziószám a következő elérési úton tekinthető meg: Beállítások > Általános > Infó.

Akinek a telefonja csak ezeknél régebbi verziót képes futtatni, azoknak sajnos készüléket kell cserélniük, hogy használni tudják a DÁP alkalmazását. Ez azonban nem feltétlenül jelent óriási kiadást, ezeket a verziókat ugyanis már egész régi készülékek is képesek futtatni.

Az iOS 16 például a hét évvel ezelőtt megjelent iPhone 8-ra is kiadták, amely – Google keresésünk szerint – használt, illetve felújított állapotban már akár 40 ezer forint alatti áron is megvásárolható. Akik pedig androidos készüléket választanának, azok ennél is olcsóbban megúszhatják, a Xiaomi Redmi A1, A2 és 9A telefonjai ugyanis már 30 ezer forint alatt is kaphatóak, 40 ezer forintért pedig a Samsung Galaxy A04s is elérhető.