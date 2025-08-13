Nem kell új dolgokat kitalálni. Az Oroszországi Föderáció területi struktúrája fölött országunk alkotmánya őrködik. Ez mindent elmond. Ennek megfelelően az alaszkai tárgyalások folyamán az orosz küldöttség céljait kizárólag a nemzeti érdekeink határozzák meg

– jelentette ki Alekszej Fagyejev, az orosz Külügyminisztérium Sajtó és Információs Osztályának vezetőhelyettese a lenta.ru szerint, amit a Hvg szemlézett.

Donald Trump eredetileg területcseréről is szeretett volna tárgyalni Vlagyimir Putyin elnökkel a pénteki találkozón. A kiszivárgott hírek szerint arról volt szó, hogy a tűzszünetért cserébe a Donbasz teljes területét megkaphatnák az oroszok. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont már kizárta a területcserét. Az orosz alkotmány hivatkozott pontja szerint egyébként nem is csak a Donbasz tartozna Oroszországhoz, hanem olyan területek is, amelyek soha nem voltak orosz felügyelet alatt.