Oroszország: Nem kell új dolgokat kitalálni, az orosz alkotmányban benne van, mi orosz terület

Kremlin Press Office / Anadolu Agency / Getty Images
Donald Trump és Vlagyimir Putyin az oszakai G20-csúcstalálkozón 2019. június 28-án.
admin Kerner Zsolt
2025. 08. 13. 16:11
Nem kell új dolgokat kitalálni. Az Oroszországi Föderáció területi struktúrája fölött országunk alkotmánya őrködik. Ez mindent elmond. Ennek megfelelően az alaszkai tárgyalások folyamán az orosz küldöttség céljait kizárólag a nemzeti érdekeink határozzák meg

– jelentette ki Alekszej Fagyejev, az orosz Külügyminisztérium Sajtó és Információs Osztályának vezetőhelyettese a lenta.ru szerint, amit a Hvg szemlézett.

Donald Trump eredetileg területcseréről is szeretett volna tárgyalni Vlagyimir Putyin elnökkel a pénteki találkozón. A kiszivárgott hírek szerint arról volt szó, hogy a tűzszünetért cserébe a Donbasz teljes területét megkaphatnák az oroszok. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont már kizárta a területcserét. Az orosz alkotmány hivatkozott pontja szerint egyébként nem is csak a Donbasz tartozna Oroszországhoz, hanem olyan területek is, amelyek soha nem voltak orosz felügyelet alatt.

