Zoë Kravitz egy kígyó miatt tette tönkre Taylor Swift fürdőszobáját

admin Grósz Petra
2025. 08. 13. 20:34
Zoë Kravitz a napokban a Late Night with Seth Meyers című műsor vendége volt, ahol meglepő történetet osztott meg. Mint kiderült, a Los Angeles-i tűzvész idején Taylor Swift szállást kínált neki és édesanyjának, Lisa Bonet-nak, utóbbi pedig a házi kedvencként tartott kígyóját, Orpheust is magával vitte az énekesnő házába, ebből lett később baj – derült ki a People szemléjéből.

A színésznő elmondása szerint körülbelül két hetet töltöttek el Swift ’30-as években épült házában, és az utolsó napon éppen a holmiját pakolta össze, dolgozni indult volna, amikor édesanyja azt kérte, menjen fel hozzá az emeletre, mert gond van.

A fürdőszobában volt, és furcsa módon kuporgott a sarokban. Azt mondta, »épp az arcomat mostam, és egy pillanatra letettem Orpheust, becsuktam az ajtót, és megtalálta ezt a kis lyukat a sarokban«

– emlékezett vissza Kravitz.

Közvetlenül a lyuk mellett volt egy falba épített pad két fiókkal. A színésznő letérdelt, ám miközben kihúzta a fiókokat, a kígyó egyre távolabb csúszott. Kravitz végül felhívta a házvezetőt, aki egy feszítőpaddal érkezett meg, hogy szétszedje a padot.

Letéptük a csempét, megkarcoltuk a falat… Teljesen tönkretettük Taylor fürdőszobáját

– ismerte el a színésznő, aki felajánlotta, hogy kifizeti a javítást, és nem szól az incidensről Swiftnek, amíg meg nem történik a restaurálás. Az énekesnőhöz azonban így is eljutott a történtek híre.

Emlékszem, felhívtam és azt mondtam: szia, szeretnék valamiről beszélni veled. Ő meg azt válaszolta, »arról van szó, hogy majdnem elvesztettél a házamban egy kígyót, és tönkretetted a fürdőszobámat?”

– idézte fel a beszélgetést Lenny Kravitz lánya.

