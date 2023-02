Itthon is kapható lesz a legújabb Leica kamerás Xiaomi csúcsmobil

A Xiaomi 13 Pro sok szempontból lekörözi a nemrég debütált Samsung Galaxy S23 készülékeket.

A gyártó már tavaly decemberben bemutatta a legújabb, Leica kamerás csúcstelefonját, a Xiaomi 13 Pro modellt, amiről ugyan már akkor sejthető volt, hogy a Xiaomi 12S Ultrával ellentétben eljut a globális piacra (így Magyarországra), de a kínai cég csak február 26-án, az idei MWC (Mobile World Congress) keretében erősítette meg a hírt. Itthon március 8-tól lesz elérhető a készülék, és már (az elég borsos) árát is tudunk: a 12 gigabájt memóriával és 256 gigabájt háttértárral szerelt verzióért 524 990 forintot kell majd kicsengetni a hazai partnereknél.

Ennek megfelelően igazi csúcstelefonnal van dolgunk, ami méretes darab, hiszen 162,9 x 74,6 x 8,38 milliméteres, a súlya pedig elérheti a 229 grammot is – utóbbi attól függ, milyen kiszerelésű variánsra csapunk le. A kijelző hatalmas, 6,73 hüvelykes, OLED panellel, 3200 x 1440 pixeles felbontással, 120 Hz-es képfrissítéssel, 10 bites színmélységgel, 1900 nites fényerővel, továbbá HDR10+ és Dolby Vision támogatással, illetve a Gorilla Glass Victus védelem sem maradt le. Ezen a fronton a Xiaomi 13 Pro túlszárnyalja az összes Samsung Galaxy S23 mobilt.

Jó eséllyel a teljesítményre sem lehet majd panasz, hiszen a telefon megkapta a Snapdragon 8 Gen 2 lapkakészletet, Adreno 740 grafikus maggal, amit választástól függően 128 (UFS 3.1) vagy 256/512 GB (UFS 4.0) háttértár egészíthet ki, méghozzá 8 vagy 12 GB memória társaságában.

Adott továbbá az 5G, a WiFi 7, a Bluetooth 5.3 és az NFC is, illetve kapunk egy 4820 milliamperórás akkumulátort, ami vezetéken 120, míg vezeték nélkül 50 wattal tölthető. Összehasonlításképpen: a Samsung legújabb csúcstelefonja, a Galaxy S23 Ultra vezetéken 45, míg vezeték nélkül mindössze 15 wattos töltést biztosít – utóbbit a Xiaomi új csúcstelefonja visszatöltésben produkálja, tehát (a megfelelő kompatibilitás esetén) ennyivel tölthetünk vezeték nélkül egy másik okostelefont. A 120 wattos vezetékes teljesítmény a gyakorlatban amúgy annyit tesz, hogy a teljesen lemerült készülék 19 perc alatt újra 100 százalékon lehet.

Az igazi érdekesség persze a hátlapra került, hiszen a 13 Pro ismét olyan Xiaomi csúcstelefon, ahol a kamerarendszer a Leica közreműködésével készült. A balra pozicionált, szépnek még nagy jóindulattal sem nevezhető kameraszigetre három 50 megapixeles egységet építettek.

A főkamera egy hüvelykes Sony IMX989 szenzort kapott, ami 8K felbontású videók rögzítése mellett nappal és éjjel is briliáns fotókat ígér, és ezt egészíti ki egy ultraszéles, illetve egy telefotó egység – utóbbi különlegessége az úgynevezett lebegő lencserendszer.

Ennek lényege, hogy a fókuszlencsék két csoportot alkotnak, és némi vízszintes mozgásnak köszönhetően akár 10 centiméter is lehet a fókusztávolság, magyarán ezen kamerával is kiváló minőségű közeli képek készíthetők. Ami pedig a nagyítást illeti: 3,2x optikai és 70x digitális zoom a maximum, és ezen a területen a Xiaomi még mindig elmaradásban van a legújabb Samsung, de még a régebbi, szintén Leicás kamerákkal szerelt Huawei mobilokhoz képest is.

A Xiaomi 13 Pro már a barcelonai bejelentés előtt a kezünkbe került, és a gyártó újdonsága nemcsak a specifikációit, de az összeszerelést illetően is igazi csúcstelefon – ahogy azt a márka drágább készülékeitől az utóbbi években már megszokhattuk. Hogy a készülék megéri-e az érte kért nem kevés pénzt, azt persze csak egy alaposabb tesztet követően lehet megmondani, viszont jó hír, hogy a kínai cég továbbra sem követi a Samsung és az Apple példáját, ennek megfelelően a telefon dobozában továbbra is helyet kapott egy szilikon tok (ami kell is, mert a hátlap őrült módon gyűjti az ujjlenyomatokat), illetve nem hiányzik a 120 wattos töltőfej és a kábel sem.

Xiaomi 13 Pro specifikációk: