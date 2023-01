Itt a laptop, ami még a Covid-19 terjedését is gátolja

Az Asus olyan üzleti laptopot mutatott a CES kütyüexpón, aminek a bevonata - a gyártó ígérete szerint - 24 órán keresztül képes megakadályozni a vírusok és baktériumok 99 százalékának - köztük a COVID-19-nek - a terjedését.

Az Asus idén hordozható gépek egész sorát mutatta be a Las Vegas-i CES kütyüexpón: január 3-án a Republic of Gamers eszközökről hullott le a lepel, január 4-én pedig a főleg tartalomgyártóknak szóló és az általános felhasználásra szánt gépek mutatkoztak be. A felhozatalból ugyanakkor nem maradt ki az üzleti vonal sem, amit idén az ExpertBook B9 OLED képvisel.

Ez az első teljesen fémből készült Asus laptop, ami környezettudatos gyártási technológiát alkalmaz. Ez segít akár 29 százalékkal csökkenteni a felhasznált gyártási anyagokat, és akár 75 százalékkal lerövidíti a gyártási időt az energiahatékonyság maximalizálása érdekében. Az Asus szerint ennek eredménye egy erősebb késztermék, amit kevesebb erőforrás felhasználásával hoznak létre, így csökkentve a szén-dioxid-kibocsátást.

A laptopot az Intel vPro platformot támogató 13. generációs Intel processzor hajtja, a 2,8K felbontású OLED kijelző 90 százalékos képernyő-ház arányt biztosít, adott továbbá a kettős ventilátorokból álló intelligens hűtőrendszer, ami a poreltávolításra is ügyel a ventilátorzaj csökkentése érdekében. Az ExpertBook B9 a világ egyik legkönnyebb 14 hüvelykes üzleti laptopja, miközben a magnézium-lítium ötvözetű burkolat katonai szintű (MIL-STD 810H szabvány, ami 12 tesztmódszeren és 26 teszteljárásban alapul) tartósságot biztosít.

Üzleti gépről lévén szó, a gyártó komoly biztonsági funkciókkal is ellátta a gépet, így van NFC bejelentkezést, Kensington zárnyílás, a webkamera pajzsot kapott és kompatibilis a Windows Hello bejelentkezéssel, akár csak az ujjlenyomat-olvasó. Csatlakozók terén sincs miért panaszkodni, hiszen az I/O portok teljes választéka elérhető: Thunderbolt 4 USB-C, USB 3.2 Gen 2, HDMI, kombinált audiocsatlakozó és persze a LAN sem maradt le.

A gyártó ígérete szerint idén az összes ExpertBook termék EPEAT Gold minősítést kap és meghaladják az ENERGY STAR 8.0 szabványokat. Az Asus emellett fenntartható anyagokat használ a gyártás és csomagolása során, többek között PCR (fogyasztás utáni újrahasznosított) műanyagot, valamint újrahasznosított papírt.

A cég továbbá együttműködik az Ishizuka Glass-szal, Ionpure antimikrobiális hatóanyagot használva egyes termékeken, így az ExpertBook B9 OLED modellen is. Az Antimicrobial Guard Plus Silver Ion bevonat 24 órán keresztül képes megakadályozni a vírusok és baktériumok 99 százalékának – köztük a COVID-19-nek – a terjedését. Ezt a technológiát kifejezetten olyan vírusokra tesztelték, mint az influenza A (H3N2) és a H1N1, továbbá az ISO 21702 és ISO 22196 vizsgálati protokollokat követi, hogy higiénikusabb felhasználói élményt biztosítson.

A 24.hu az Asus vendégeként vesz részt a 2023-as CES-en.